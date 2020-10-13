Lightning
Новые модели iPhone 12 поставляются без комплектных наушников EarPods и адаптеров питания. Таким образом Apple решила сэкономить на упаковочных материалах и уменьшить воздействие на окружающую среду. Что стало с комплектацией предыдущих моделей.

Сегодня стало известно, что Apple удалила адаптер питания и гарнитуру EarPods из коробки всех предыдущих моделей. Также значительно «похудела» комплектация iPhone 11, XR и SE. Это решение позволит компании использовать более компактную упаковку.

Однако стоит отметить, что все модели iPhone будут поставляться с кабелем USB-C на Lightning, который является обновлением стандартного провода с USB-A на Lightning, входящий ранее в комплект.

Слухи о том, что Apple представит новый кабель Lightning с плетеным дизайном не подтвердились. Все модели iPhone будут комплектоваться проводами со стандартными прорезиненным покрытием белого цвета.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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