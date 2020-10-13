Новые модели iPhone 12 поставляются без комплектных наушников EarPods и адаптеров питания. Таким образом Apple решила сэкономить на упаковочных материалах и уменьшить воздействие на окружающую среду. Что стало с комплектацией предыдущих моделей.
Сегодня стало известно, что Apple удалила адаптер питания и гарнитуру EarPods из коробки всех предыдущих моделей. Также значительно «похудела» комплектация iPhone 11, XR и SE. Это решение позволит компании использовать более компактную упаковку.
Однако стоит отметить, что все модели iPhone будут поставляться с кабелем USB-C на Lightning, который является обновлением стандартного провода с USB-A на Lightning, входящий ранее в комплект.
Слухи о том, что Apple представит новый кабель Lightning с плетеным дизайном не подтвердились. Все модели iPhone будут комплектоваться проводами со стандартными прорезиненным покрытием белого цвета.
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Так теперь две зарядки и два кабеля :(
Проводные наушники так же убрали, чтоб нервы меломанам не портить.
Коробка стала в 2 раза меньше -сделай скидку, не положил блок питания -сделай скидку, не положил наушники -сделай скидку!!! Минимум на 50$ можно было бы сбросить! Но хрен!
Такое конечно только в сказке может быть, но вот бы людям объединиться и на месяц байкот устроить) месяц не заходить в Apple за покупкой iPhone. Как бы пека у него вспотела 🥵 😅