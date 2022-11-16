Apple iCloud

Apple представила новую веб-версию iCloud. Это самый масштабный апдейт сервиса

Фархад

iCloud Beta 1

Сегодня, 16 ноября, компания Apple запустила обновлённую веб-версию сервиса iCloud с новым плиточным дизайном и различными улучшениями облачных приложений.

Apple начала тестировать редизайн iCloud в конце октября, и уже теперь на главной странице доступны красочные обои с плитками приложений, которые больше напоминают виджеты в iOS 16.

Пользователи могут настроить расположение плиток и выбрать отображаемые приложения. В нижней части страницы представлена информация о тарифе и использовании хранилища iCloud. Кроме того, сервис предлагает восстановить недавно удаленные файлы из iCloud Drive и других приложений.

В верхней части интерфейса есть значки для быстрого создания нового письма, заметки, события календаря или документа. Меню также предоставляет доступ к настройкам iCloud+.

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Источник:
MacRumors
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