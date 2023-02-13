Apple не планирует обновлять iMac, пока не выпустит новый мощный чипсет

Фархад

iMac

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple не планирует выпускать новый 24-дюймовый iMac до конца 2023 года.

По словам инсайдера, компания пропустит поколение чипов M2, чтобы выпустить моноблок с новым процессором M3.

Ожидается, что следующие компьютерные чипы Apple серии M3 будут построены по 3-нм техпроцессу TSMC, обеспечивающему дополнительные улучшения производительности и энергоэффективности. Для сравнения, предыдущие чипсеты M1 и M2 построены по 5-нм техпроцессу TSMC. По слухам, чип M3 также будет использоваться в новом MacBook Air, выход которого ожидается во второй половине 2023 года.

Текущая модель 24-дюймового iMac была представлена почти два года назад — в апреле 2021 года. Тогда моноблок получил фирменный чип M1, новый ультратонкий корпус и семь расцветок. Вполне вероятно, что следующее поколение настольных компьютеров Apple может выйти в двух размерах.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+5025
tellurian
Пора в целом переходить на двухлетнее обновления всех гаджетов.
Сегодня в 10:17
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+15
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
На вид ничего нового. Припоминая переход с PowerPC на Intel, тоже с 3-4 поколения стало терпимо, особенно это на ХServ было заметно.
2 часа назад в 11:34
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