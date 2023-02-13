Apple не планирует обновлять iMac, пока не выпустит новый мощный чипсет

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple не планирует выпускать новый 24-дюймовый iMac до конца 2023 года.По словам инсайдера, компания пропустит поколение чипов M2, чтобы выпустить моноблок с новым процессором M3.Ожидается, что следующие компьютерные чипы Apple серии M3 будут построены по 3-нм техпроцессу TSMC, обеспечивающему дополнительные улучшения производительности и энергоэффективности. Для сравнения, предыдущие чипсеты M1 и M2 построены по 5-нм техпроцессу TSMC. По слухам, чип M3 также будет использоваться в новом MacBook Air, выход которого ожидается во второй половине 2023 года.Текущая модель 24-дюймового iMac была представлена почти два года назад — в апреле 2021 года. Тогда моноблок получил фирменный чип M1, новый ультратонкий корпус и семь расцветок. Вполне вероятно, что следующее поколение настольных компьютеров Apple может выйти в двух размерах.