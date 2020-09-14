AirPods Pro‌‌

Компания Apple выпустила обновлённую прошивку для беспроводных наушников AirPods‌ и ‌AirPods Pro‌‌. Она уже доступна и устанавливается по Wi-Fi, когда наушники достаточно заряжены и подключены к смартфону.

Как проверить доступность новой прошивки:

Установите сопряжение AirPods‌ или ‌AirPods Pro‌‌ с iPhone
  • Откройте «Настройки» на iPhone
  • Перейдите в раздел «Основные»
  • Нажмите «Об этом устройстве»
  • Выберите AirPods‌‌‌‌
  • Посмотрите на номер прошивки

Свежая прошивка носит номер 3A283 для AirPods‌ и ‌AirPods Pro‌‌ второго поколения. Предыдущей прошивкой для AirPods‌ — 2D15, а для  AirPods Pro‌‌ — 2D27. Какие нововведения появляются у наушников, неизвестно, но очевидно, что они имеют отношение к обновлениям iOS 14 и iPadOS 14, релиз которых, как ожидается, может состояться 14 сентября.


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Источник:

MacRumors MacRumors

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