Компания Apple выпустила обновлённую прошивку для беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro. Она уже доступна и устанавливается по Wi-Fi, когда наушники достаточно заряжены и подключены к смартфону.
Как проверить доступность новой прошивки:
Установите сопряжение AirPods или AirPods Pro с iPhone
- Откройте «Настройки» на iPhone
- Перейдите в раздел «Основные»
- Нажмите «Об этом устройстве»
- Выберите AirPods
- Посмотрите на номер прошивки
Свежая прошивка носит номер 3A283 для AirPods и AirPods Pro второго поколения. Предыдущей прошивкой для AirPods — 2D15, а для AirPods Pro — 2D27. Какие нововведения появляются у наушников, неизвестно, но очевидно, что они имеют отношение к обновлениям iOS 14 и iPadOS 14, релиз которых, как ожидается, может состояться 14 сентября.
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