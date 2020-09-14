Все мы уже видели виджеты, библиотеку приложений и другие нововведения iOS 14, но немногие обратили на функцию App Clips — фундаментально новую возможность взаимодействия с приложениями из App Store. Разработчики популярного туду-лист-приложения Pocket Lists из 1312 Inc. рассказали подробно о работе новой функции.
App Clips (по-русски Apple называет их «блиц-приложениями») — это своего рода временные мини-приложения. Их не надо устанавливать из App Store. Они активируются и запускаются по внешней команде (ссылка, QR-код, геолокация) и удаляются автоматически после того, как вы перестаете их использовать.
Для пользователей App Clips удобны быстрым доступом к приложению без его установки и позволят не засорять устройство временными ненужными приложениями, в необходимости которых владелец гаджета пока не уверен. Для разработчиков App Clips — это новый дополнительный источник пользователей и удобный доступ к функциям своих приложений.
Яркий пример использования — идешь мимо стойки проката электросамокатов, хочешь взять прокатиться, но устанавливать приложение, регистрироваться, вводить данные карты не хочется — проходишь мимо. С App Clip будет намного удобнее — сфотографировал QR-код — автоматически открылся App Clip, который позволит начать аренду. Например, с помощью «Войти с Apple» и оплатой через Apple Pay.
За счет своего маленького веса (максимум 10 МБ) App Clip устанавливается и открывается практически сразу и появляется ровно там, где оно необходимо: разработчики могут предлагать запустить App Clip по QR-коду, App Clip-коду, ссылке в iMessage, Smart App Banner на сайте, NFC-тегу и даже геолокации. То есть причиной, которая запускает блиц-приложения на гаджете, может быть объект в реальном мире: сфотографировал QR-код или пришел в кофейню — iPhone сам предложит запустить полезный App Clip, где можно будет, например, заказать кофе без очереди.
Если приложение с офлайном никак не связано, то App Clips тоже могут быть полезны. Например, запускаться по клику по ссылке в iMessage или по баннеру Smart App Banner на сайте приложения. Например, в своем приложении Pocket Lists (списки дел, задачи, напоминания) разработчики реализовали внутри App Clip возможность совместно работать со списками дел.
Если кто-то отправляет вам секретную ссылку-приглашение на список Pocket Lists в iMessage, то поработать со списком можно будет сразу без установки приложения — iPhone вместо открытия ссылки в Safari автоматически скачает и запустит App Clip, в котором можно будет увидеть все дела в списке и сразу же после «Входа с Apple» полноценно работать с ним — создавать и выполнять задачи. Если вы затем решите установить полную версию Pocket Lists, то App Clip удалится автоматически и перенесет весь созданный список в интерфейс основного приложения, чтобы удобно продолжить работать с ним позже.
На девайсе App Clip в основном меню приложений не виден, но в интерфейсе многозадачности выглядит как обычное приложение с пунктирной обводкой:
Посмотрите, как работают App Clips до их официального релиза
Специально для читателей разработчики из 1312 Inc. подготовили доступ к бета-версии App Clips Pocket Lists в TestFlight: https://testflight.apple.com/join/MgTIyFSN
Для тестирования потребуется установленная бета-версия iOS 14 и последняя версия TestFlight. Нажимайте на один из демо-списков и смотрите, как все работает.
Pocket Lists в App Store
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru