Apple по-тихому выпустила новую версию MacBook Pro

Фархад
М3

Французский портал Consomac обратил внимание, что компания Apple начала продавать базовые 14-дюймовые MacBook Pro с чипами M3 и 16 ГБ унифицированной памяти.

Изначально Apple предлагала эти ноутбуки только с 8 ГБ оперативной памяти, но можно было заказать кастомную сборку с 16 ГБ или 24 ГБ. Однако в этом случае покупателям пришлось бы доплачивать и ждать. Теперь в свободной продаже появился MacBook Pro на M3 в конфигурации с 16 ГБ памяти и накопителем на 1 ТБ за $1999.

М3

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Стоит отметить, что базовый MacBook Pro с более мощным чипом M3 Pro, 18 ГБ унифицированной памяти и SSD на 512 ГБ стоит ровно столько же, но предлагает большее количество портов и начинку пожирнее.
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Источник:
MacRumors
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