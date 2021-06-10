



От конференции WWDC 2021 мы ждали не только презентации iOS 15 и других обновлённых операционных систем, но и анонса новых моделей MacBook Pro (хотя Apple очень редко показывает «железо» на этом мероприятии). Ожидания частично оправдались, но в довольно странной форме.Разработчик Макс Балзер утверждает , что Apple официально подтвердила выпуск новых моделей MacBook Pro с ещё не анонсированным процессором M1X. Заметить это было сложно: в одном из роликов Apple на YouTube, приуроченных к началу WWDC 2021 в качестве ключевых слов указаны "m1x" и "m1x macbook pro". Эти ключевые слова позволяют пользователям YouTube находить нужный контент, даже если искомого слова нет в названии видео (оно может быть прописано в ключевых словах, которые видны в коде страницы или при использовании специального браузерного расширения).





Процессор M1X собственной разработки Apple пока не выпущен, но неофициальная информация о нём всё же есть. Известно, что в нём будет восемь высокопроизводительных вычислительных ядер ARM и два экономичных ядра, а GPU будет состоять из 16 или 32 ядер. Немаловажная особенность — поддержка до 64 ГБ оперативной памяти (тогда как M1 может работать с ОЗУ максимум до 16 ГБ). Производительность этого процессора будет намного выше, чем у M1, поэтому он будет установлен в более дорогие и продвинутые модели — MacBook Pro и, вероятно, в Mac Pro.







