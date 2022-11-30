Аналитик: продажи iPhone рухнут

По данным аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо, продажи смартфонов Apple в скором времени резко снизятся, и компания не сможет реализовать столько устройств, сколько прогнозировалось изначально.
В последний квартал этого года, по прогнозу Минг-Чи Куо, будет продано на 10-20 миллионов смартфонов меньше начальных ожиданий — не 80-85 миллионов штук, а 70-75 миллионов. Прежде всего упадут продажи дорогих моделей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.
Падение продаж будет связано с большими проблемами на производстве. В Китае сейчас отмечается новая вспышка пандемии коронавируса, а работники завода Foxconn, где производится продукция Apple, не выходят на работу, а протестуют, требуя улучшения условий труда.
Спрос на дорогие модели iPhone в последние месяцы года снизится ещё и из-за экономического кризиса, который затронул почти все страны мира, в том числе США и государства Евросоюза, где продажи смартфонов Apple были традиционно высоки, а сейчас происходит ослабление экономики. Пользователи стараются экономить на дорогостоящих покупках и реже покупают новые модели или приобретают менее дорогие аппараты китайских брендов, вроде Xiaomi.
Снижение спроса на iPhone, как считает Минг-Чи Куо, будет отмечаться и в первом квартале 2023 года. Несмотря на снижение объёмов производства, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max не станут дефицитными, задержек в их доставке из интернет-магазина Apple не будет.
Россия одной из первых ощутила на себе падение продаж смартфонов Apple — за год спрос на них снизился в 2,5 раза. Этому способствовало отключение в стране некоторых сервисов Apple, в том числе Apple Pay с бесконтактной оплатой в магазинах. Обладатели Android-смартфонов по-прежнему могут использовать свои устройства для бесконтактной оплаты (с картами Мир), а на iPhone такая возможность пропала.
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