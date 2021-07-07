



Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и Студия Артемия Лебедева создали принципиально новую концепцию светофоров. Они отказались от традиционной идеи, что светофор просто показывает, кому и когда идти или ехать — теперь это полноценное информационное табло, которое может обладать множеством дополнительных функций.



Светофор может быть выполнен в разных форм-факторах и обладать различными возможностями в зависимости от того, где он установлен. Помимо традиционной цветовой индикации, разрешающей или запрещающей движение в том или ином направлении, он может в интерактивном режиме показывать особенности дорожной обстановки и допустимые манёвры, заменяя дорожный знак. Также предусмотрен мониторинг качества воздуха и встроенная камера, которая передаёт изображение в режиме реального в специальную базу для отслеживания дорожного движения, фиксации аварий и выявления нарушителей ПДД.



Студия Артемия Лебедева создала и графический контент и систему визуальной коммуникации светофора, а холдинг «Швабе» должен будет воплотить этот концепт в реальность. Сообщается, что такие светофоры могут появиться на российских дорогах приблизительно через пять лет. Презентация проекта прошла на стенде госкорпорации Ростех на выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.







