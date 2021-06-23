ExpertBook L1500

Компания ASUS представила в Москве ExpertBook L1400 и L1500 — новые модели компактных и легких бизнес-ноутбуков для корпоративных пользователей, больших и малых коммерческих предприятий и образовательных учреждений. Они сочетают в себе повышенную надежность и прочность корпуса с высокой производительностью и набором дополнительных опций, повышающих продуктивность работы: сенсорный цифровой блок NumberPad 2.0 (в модели L1400), сканер отпечатков пальцев в кнопке включения питания, клавиатуру с подсветкой и фронтальную веб-камеру.

Еще одним преимуществом новых бизнес-ноутбуков серии ExpertBook L1 является подсистема хранения, состоящая из двух накопителей для высокой скорости работы с данными и достаточного объема для хранения библиотеки файлов. Кроме того, эти устройства обладают широким набором интерфейсов и возможностью раскрывать дисплей на 180° для совместной работы и обсуждения проектов с коллегами.

Бизнес-ноутбук ExpertBook L1400 с экраном диагональю 14 дюймов и 15,6-дюймовая модель L1500 в максимальной версии включают процессор AMD Ryzen 7, до 32 ГБ оперативной памяти и подсистему хранения, сочетающую преимущества высокой скорости работы с данными и большой емкости для хранения файлов. В максимальной версии подсистема памяти состоит из высокоскоростного твердотельного накопителя емкостью 1 ТБ и жесткого диска объемом 2 ТБ.

ExpertBook L1400

Конструкция ExpertBook L1400 и L1500 предусматривает лёгкое обслуживание и апгрейд системы, что важно для применения на коммерческих предприятиях и в образовательных учреждениях. Для доступа к модулям памяти и накопителям не нужно разбирать устройство — достаточно открутить лишь несколько винтов на нижней панели ноутбука.

Модель ExpertBook L1 предлагает полноценный комплект интерфейсов, включая порт USB 3.2 Gen2 Type-C (подзарядка, передача видеосигнала и невероятно высокая скорость передачи данных), порты USB 2.0 Type-A, HDMI 1.4 и LAN, а также слот для карт памяти microSD. Интерфейсные разъемы отличаются повышенной надежностью и прошли тест на более чем 10 000 циклов подключения/отключения кабеля. Встроенный слот для замка Kensington позволяет предотвратить кражу ноутбука, когда он используется в общественных местах.

ExpertBook L1500

Модели ExpertBook L1400 и L1500 предлагают два видеовыхода (DisplayPort через USB-C и HDMI либо VGA D-Sub), что удобно для видеоконференций и дистанционного обучения, когда дисплей ноутбука используется для конференц-связи, а дополнительный монитор — для просмотра рабочей информации или учебных материалов. Для беспроводного соединения установлен контроллер стандарта Wi-Fi 6 и применяется технология ASUS WiFi Master. 

ExpertBook L1500

ASUS ExpertBook L1 весит всего 1,46 кг, это меньше, чем большинство конкурирующих моделей. Толщина корпуса L1400 составляет 19,2 мм.

Благодаря узкой экранной рамке NanoEdge у 14-дюймовой модели ExpertBook L1400 относительная площадь экрана составляет 84%, а у 15-дюймовой версии L1500 — 90%. Экран занимает почти всю поверхность крышки, практически не оставляя неиспользуемого пространства по краям.  Для защиты глаз во время длительной работы за экраном в этих ноутбуках снижена интенсивность потенциально вредного синего света, что подтверждается сертификатом лаборатории TÜV Rheinland.

Бизнес-ноутбуки серии ExpertBook L1 наделены множеством средств для защиты конфиденциальной рабочей информации и личных данных пользователя. Встроенный в кнопку включения питания сканер отпечатков пальцев позволяет авторизоваться в операционной системе с помощью биометрических данных. Для входа в систему достаточно коснуться кнопки включения питания, не нужно запоминать пароль или PIN-код.

ExpertBook L1500

Веб-камера оснащена физической шторкой. Задвинув её, можно не бояться случайно включить видеотрансляцию. Когда нужно, чтобы вас снова видели, шторку можно открыть одним движением. Для защищенного хранения аутентификационной информации (паролей и шифровальных ключей), которая используется приложениями при обращении с конфиденциальными данными и проведении транзакций, в ноутбуках серии ExpertBook L1 служит криптопроцессор TPM 2.0.

Ноутбуки ExpertBook L1400 и L1500 отличаются повышенной прочностью и соответствуют требованиям американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H. Они без последствий выдерживают ежедневную работу и транспортировку. В конструкции используются дополнительные усилительные элементы: крышка выполнена из долговечного алюминиевого сплава, клавиатурная рама увеличивает структурную прочность корпуса, а специальный пеноматериал предотвращает повреждение жесткого диска из-за ударов и тряски.

ExpertBook L1500

Поскольку в современных реалиях все больше людей пользуются видеосвязью для удаленной работы и дистанционного обучения, бизнес-ноутбуки ExpertBook L1 оснащены технологией интеллектуального двухстороннего шумоподавления. Эта технология использует алгоритм на основе систем машинного обучения, чтобы отсеивать посторонние звуки, оставляя только голос пользователя. Функция шумоподавления может работать в двух режимах: в режиме Single-Presenter от посторонних шумов очищается голос человека, находящегося перед ноутбуком, а в режиме Multi-Presenter — множество голосов с разных направлений, что полезно во время конференц-звонков. Функция Speaker аналогично устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь четко слышал своих собеседников.

Бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook L1400 и L1500 поступят в продажу в 3 квартале 2021 года. Цены будут объявлены позже.


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