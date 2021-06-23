





Компания ASUS представила в Москве ExpertBook L1400 и L1500 — новые модели компактных и легких бизнес-ноутбуков для корпоративных пользователей, больших и малых коммерческих предприятий и образовательных учреждений. Они сочетают в себе повышенную надежность и прочность корпуса с высокой производительностью и набором дополнительных опций, повышающих продуктивность работы: сенсорный цифровой блок NumberPad 2.0 (в модели L1400), сканер отпечатков пальцев в кнопке включения питания, клавиатуру с подсветкой и фронтальную веб-камеру.Еще одним преимуществом новых бизнес-ноутбуков серии ExpertBook L1 является подсистема хранения, состоящая из двух накопителей для высокой скорости работы с данными и достаточного объема для хранения библиотеки файлов. Кроме того, эти устройства обладают широким набором интерфейсов и возможностью раскрывать дисплей на 180° для совместной работы и обсуждения проектов с коллегами.Бизнес-ноутбук ExpertBook L1400 с экраном диагональю 14 дюймов и 15,6-дюймовая модель L1500 в максимальной версии включают процессор AMD Ryzen 7, до 32 ГБ оперативной памяти и подсистему хранения, сочетающую преимущества высокой скорости работы с данными и большой емкости для хранения файлов. В максимальной версии подсистема памяти состоит из высокоскоростного твердотельного накопителя емкостью 1 ТБ и жесткого диска объемом 2 ТБ.Конструкция ExpertBook L1400 и L1500 предусматривает лёгкое обслуживание и апгрейд системы, что важно для применения на коммерческих предприятиях и в образовательных учреждениях. Для доступа к модулям памяти и накопителям не нужно разбирать устройство — достаточно открутить лишь несколько винтов на нижней панели ноутбука.Модель ExpertBook L1 предлагает полноценный комплект интерфейсов, включая порт USB 3.2 Gen2 Type-C (подзарядка, передача видеосигнала и невероятно высокая скорость передачи данных), порты USB 2.0 Type-A, HDMI 1.4 и LAN, а также слот для карт памяти microSD. Интерфейсные разъемы отличаются повышенной надежностью и прошли тест на более чем 10 000 циклов подключения/отключения кабеля. Встроенный слот для замка Kensington позволяет предотвратить кражу ноутбука, когда он используется в общественных местах.Модели ExpertBook L1400 и L1500 предлагают два видеовыхода (DisplayPort через USB-C и HDMI либо VGA D-Sub), что удобно для видеоконференций и дистанционного обучения, когда дисплей ноутбука используется для конференц-связи, а дополнительный монитор — для просмотра рабочей информации или учебных материалов. Для беспроводного соединения установлен контроллер стандарта Wi-Fi 6 и применяется технология ASUS WiFi Master.ASUS ExpertBook L1 весит всего 1,46 кг, это меньше, чем большинство конкурирующих моделей. Толщина корпуса L1400 составляет 19,2 мм.Благодаря узкой экранной рамке NanoEdge у 14-дюймовой модели ExpertBook L1400 относительная площадь экрана составляет 84%, а у 15-дюймовой версии L1500 — 90%. Экран занимает почти всю поверхность крышки, практически не оставляя неиспользуемого пространства по краям. Для защиты глаз во время длительной работы за экраном в этих ноутбуках снижена интенсивность потенциально вредного синего света, что подтверждается сертификатом лаборатории TÜV Rheinland.Бизнес-ноутбуки серии ExpertBook L1 наделены множеством средств для защиты конфиденциальной рабочей информации и личных данных пользователя. Встроенный в кнопку включения питания сканер отпечатков пальцев позволяет авторизоваться в операционной системе с помощью биометрических данных. Для входа в систему достаточно коснуться кнопки включения питания, не нужно запоминать пароль или PIN-код.Веб-камера оснащена физической шторкой. Задвинув её, можно не бояться случайно включить видеотрансляцию. Когда нужно, чтобы вас снова видели, шторку можно открыть одним движением. Для защищенного хранения аутентификационной информации (паролей и шифровальных ключей), которая используется приложениями при обращении с конфиденциальными данными и проведении транзакций, в ноутбуках серии ExpertBook L1 служит криптопроцессор TPM 2.0.Ноутбуки ExpertBook L1400 и L1500 отличаются повышенной прочностью и соответствуют требованиям американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H. Они без последствий выдерживают ежедневную работу и транспортировку. В конструкции используются дополнительные усилительные элементы: крышка выполнена из долговечного алюминиевого сплава, клавиатурная рама увеличивает структурную прочность корпуса, а специальный пеноматериал предотвращает повреждение жесткого диска из-за ударов и тряски.Поскольку в современных реалиях все больше людей пользуются видеосвязью для удаленной работы и дистанционного обучения, бизнес-ноутбуки ExpertBook L1 оснащены технологией интеллектуального двухстороннего шумоподавления. Эта технология использует алгоритм на основе систем машинного обучения, чтобы отсеивать посторонние звуки, оставляя только голос пользователя. Функция шумоподавления может работать в двух режимах: в режиме Single-Presenter от посторонних шумов очищается голос человека, находящегося перед ноутбуком, а в режиме Multi-Presenter — множество голосов с разных направлений, что полезно во время конференц-звонков. Функция Speaker аналогично устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь четко слышал своих собеседников.Бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook L1400 и L1500 поступят в продажу в 3 квартале 2021 года. Цены будут объявлены позже.