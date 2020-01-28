



Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил законодателям расширить толкование запрета на использование гаджетов за рулём автомобиля. Он предлагает штрафовать автомобилистов за использование умных часов и фитнес-браслетов точно так же, как за смартфоны и сотовые телефоны.



«Люди пишут SMS, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулём. Все это отвлекает и провоцирует аварийные ситуации», — сказал Афонский.

С 2007 года в ПДД действует норма, запрещающая разговаривать по сотовому телефону с использованием рук. Тот же самый запрет действует на переписку и пользование мобильными приложениями, когда смартфон находится в руке. Штраф за такое нарушение составляет 1500 рублей. При этом водителям разрешено общаться по телефону в гарнитуре или по громкой связи, а также пользоваться навигатором, если смартфон прикреплен куда-нибудь (например, к бортовой панели или коробке передач).Афонский считает, что водителей могут отвлекать от дороги не только телефоны и смартфоны, но и другие гаджеты, перечень которых необходимо закрепить в ПДД. Он также предложил разработать чёткий механизм фиксации нарушений — например, упростить получение распечатки звонков с привязкой к геолокации в качестве доказательства того, что водитель совершал звонок в месте нарушения. В настоящее время доказать вину водителя без фотографии и видеозаписи очень сложно, и даже справедливые штрафы многие автовладельцы успешно оспаривают в судебном порядке.





