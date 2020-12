Лучшие планшеты 2020: начальный уровень

Этот местами нелегкий год заканчивается, а это означает, что настало подходящее время подвести итоги. В этой заметке мы собрали самые лучшие планшеты 2020 года. Это категория устройств уже давно вышла за рамки гаджетов для потребления контента. Во многом это происходит благодаря Apple, которая активно продвигает iPad в качестве замены ПК. Планшеты активно используются в учебе и для работы, а еще они продолжают отлично справляться с развлечениями.Несмотря на вполне доступный ценник этот планшет оснащен набором интересных характеристик, среди которых крупный экран с диагонально 10,1 дюйма и полезной площадью экрана 80 процентов, качественный звук от Harman Kardon, а также функция защиты зрения, позволяющая уменьшить воздействие синего света. Производитель не забыл про детей, поскольку для них в Matepad T 10s предусмотрено наличие отдельного пространства с такими функциями, как тайм-менеджмент, управление приложениями и контентом. Из минусов — отсутствие сервисов Google.По характеристикам: IPS-экран с разрешением 1920×1200, процессор Kirin 710A, основная камера 5 МП, аккумулятор 5100 мАч.Этот планшет от Lenovo отлично подойдет для использования всей семьёй, поскольку он оснащен функциями родительского контроля с безопасным режимом. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе и оборудовано двумя динамиками с поддержку объемного звучания Dolby Atmos. Tab M10 Plus — развлекательный гаджет, позволяющий без проблем запускать несложные игры, просматривать фильмы и сериалы, прослушивать музыку и общаться в социальных сетях. По словам производителя, время автономной работы составляет до 7 часов.Что касается спецификаций, планшет работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P22T, у него 10,3-дюймовый FHD дисплей с матрицей IPS и аккумулятор 5000 мАч.Устройство с приятным дизайном и всё еще доступным ценником. Tab A7 станет отличным помощником в повседневных делах и развлечениях. Экран с диагональю 10.4 и разрешением 2000 x 1200 позволяет комфортно просматривать видео, читать книги, общаться в соцсетях, обрабатывать фотографии и видео. Толщина металлического корпуса Galaxy Tab A7 всего 7 мм. В плане звука не обошлось без поддержки Dolby Atmos, которую обеспечивают четыре динамика.Спецификации следующие: 3 ГБ оперативной памяти, накопитель от 32 ГБ и аккумулятор на 7040 мАч. Samsung предлагает на выбор три цвета: темно-серый, серебро и золото.В категории планшетов Apple, этот iPad считается устройством начального уровня, тем не менее это настоящая «рабочая лошадка», которой по силам не только развлечения, но и работа. Благодаря довольно крупному экрану и мощной начинке его без особых трудностей можно использовать для создания контента, дистанционной учебы и гейминга. Дополнительные аксессуары, такие как Apple Pencil и Smart Keyboard значительно расширяют сценарии применения этой модели. А еще, этот iPad может стать вашей отправной точкой в экосистему компании.Спецификации: память от 32 ГБ, IPS-дисплей с диагональю 10,2 дюйма и разрешением 2160×1620, процессор A12 Bionic с 64‑битной архитектурой. Есть возможность выбора устройства в трех цветовых решениях: серебристый, «серый космос» и золотой.Планшеты продвинутого уровня — категория устройств с близкими к флагманам характеристиками. Им под силу любые задачи, такие как просмотр потокового видео, игры на максималках, а еще эти гаджеты вполне комфортно можно использовать для выполнения несложных задач по работе.Полезная площадь дисплея составляет 90 процентов и рамки шириной 4,9 мм позволят максимально погрузиться в происходящее на экране. Весит MatePad Pro 460 г., а это означает, что его без особого дискомфорта можно взять с собой в повседневном рюкзаке. Яркая отличительная черта дизайна — тонкая слегка закругленная рамка, она выделяет устройство на фоне конкурентов с рублеными гранями.MatePad Pro станет функциональным дополнением к флагманскому смартфону от Huawei, для работы в связке предусмотрены функции «Мультискрин» и Share. С их помощью можно отображать экран телефона на дисплее планшета в разных окнах. Таким образом реализуется бесшовная связка между гаджетами компании. Создатели контента оценят поддержку стилуса M-Pencil, который распознает 4096 степеней нажатия. Чехол-клавиатура расширяет сценарии применения планшета, позволяя использовать его в качестве замены ноутбуку. Минусы вы и сами знаете — отсутствие сервисов Google, но для продвинутых пользователей накатить их на MatePad Pro не составит труда.По характеристикам: LCD экран с разрешением 2560 x 1600, процессор 8-ядерный процессор Kirin 990, из коробки доступна EMUI 10.0.1 на базе Android 10.0, основная камера на 13 МП и аккумулятор ёмкостью 7250 мАч.В этом году Apple представила очень интересную версию планшета Air с точки зрения характеристик и позиционирования. Этого младшего брата iPad Pro можно порекомендовать пользователям, которые не хотят переплачивать за избыточные для них функции без компромиссов в плане мощности.Планшет оснащен дисплеем Liquid Retina 10,9 дюйма, за защиту данных отвечает сенсор Touch ID, который теперь встроен в кнопку Power. Для тех, кто ищет универсально устройство для развлечений, работы и учебы у iPad Air имеется поддержка стилуса Apple Pencil и чехла-клавиатуры Magic Keyboard. Устройство доступно в пяти цветах: серебристый, «серый космос», «розовое золото», зелёный, «голубое небо».В плане спецификаций Air 2020 года упакован как следует: память от 64 ГБ, процессор A14 Bionic с 64-битной архитектурой, камера с разрешением 12 МП и светосилой ƒ/1.8.В этой категории мы выбрали бескомпромиссные решения, на которые стоит обратить внимание неограниченным в бюджете пользователям. Эти гаджеты по достоинству оценят люди, следящие за новинками в мире технологий.В первую очередь это устройство станет высококачественным «порталом» для потребления различного контента, будь то просмотр интернета и соцсетей, а также сериалов и кино, мобильных игр, чтения, да и сценарий с прослушиванием музыки вполне уместен. Помимо этого, с помощью чехла-клавиатуры и пера S Pen на Tab S7+ можно переложить некоторые рабочие и профессиональные задачи.Устройство можно рекомендовать в качестве идеи для подарка пользователю экосистемы Samsung или любителю гаджетов на Android. Конструкция планшета очень приятно ощущается и производит впечатление дорогого девайса, полностью оправдывая свою стоимость. С нашим подобным обзором этого гаджета вы можете ознакомиться здесь По характеристикам: Super AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2800 x 1752, а также поддержкой режима HDR10+, четыре динамика от AKG с Dolby Atmos, процессор Snapdragon 865+, основная камера на 13 МП с возможностью записи видео в 4K, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 10090 мАч.Пожалуй, самое ультимативное устройство, которое можно назвать лучшим планшетом 2020 года. Apple продвигает iPad Pro в качестве полноценной замены ноутбукам. Стоит отметить, что об этом можно будет говорить без каких-либо оговорок уже в ближайшем будущем, оглядываясь на курс компании по унификации приложений для iOS, iPadOS и macOS.Версия айпэда с индексом Pro в этом году получила совершенно новый датчик LiDAR. Новая технология была как следует обкатана до реализации в серии смартфонов iPhone 12 Pro. У этого лазерного сенсора довольно широкое применение, начиная с фотографии, заканчивая построением карт помещений для функций дополненной реальности (AR).Приобретая iPad Pro 2020, вы сделаете долгосрочную инвестицию в перспективу, поскольку это устройство не потеряет своей актуальности в ближайшие несколько лет. Этот планшет способен «переварить» почти любую задачу, будь то монтаж видео в 4K, обработка фотографий в Photoshop или Pixelmator. Да и с наибольшей вероятностью можно утверждать, что вам не встретятся фризы или лаги во время длительных каток в Call of Duty или League of Legends.Характеристики iPad Pro 2020 — полный фарш: есть две версии с экранами 11 и 12,9 дюйма, память от 128 ГБ, процессор A12Z Bionic с 64‑битной архитектурой и системой Neural Engine и основная камера на 12 МП с диафрагмой ƒ/1.8.