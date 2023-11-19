Блестящая идея Nothing Phone больше недоступна пользователям

Артем
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Приложение Nothing Chats совместимое с iMessage удалили из Google Play. Эксперты признали его небезопасным для пользователей. 

Доступ к Nothing Chats продлился меньше суток, но его успели скачать свыше 10 000 человек. Как выяснилось, отправленные сообщения «падали» на сервер Sunbird (поставщик услуг Nothing) без какой-либо защиты и уже там были зашифрованы. Кроме того, все данные хранились, что, по сути, открывает доступ к личной переписке без ведома пользователей. 

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Ранее основатель Nothing Карл Пей уверял что в сотрудничестве с Sunbird технология обеспечивает максимальную конфиденциальность, благодаря сквозному шифрованию. На деле эксперты из xts.com подтвердили наличие уязвимости, получив доступ к базе данных сообщений при помощи созданного 23-строчного кода. 

Основной шквал критики пришелся на партнеров, сама Nothing поспешила сгладить «углы» и заявила, что причиной сбоя стали банальные баги приложения.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Mers
+4696
Mers
Ожидаемо🤷🏻‍♂️
Сегодня в 12:27
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Dmitriy
+788
Dmitriy
Эти идеи рождаются уже не первый год, разводя народ на apple ID. Такие приложухи постоянно появляются в Google play.
Сегодня в 13:14
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