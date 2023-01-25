Bowers & Wilkins выпустила новые TWS-наушники премиум-класса Pi5 S2 и Pi7 S2

Фархад

B&W

Спустя два года после выпуска своих первых полностью беспроводных наушников британский производитель аудиосистем Bowers & Wilkins представил две новые модели — Pi5 S2 и Pi7 S2.

B&W Pi7 S2 обеспечивает потоковую передачу звука 24 бит/48 кГц с поддержкой кодека aptX и функцией активного шумоподавления, которая адаптирует звук под окружающую среду пользователя.

B&W Pi7 S2

B&W Pi5 SE поддерживает обычный кодек aptX и предлагает стандартный шумодав с использованием двойных микрофонов.

Обе модели оснащены динамическими драйверами диаметром 9,2 мм и могут проработать до 5 часов без подзарядки. Зарядный футляр увеличивает общее время автономной работы Pi5 S2 на 16 часов, а Pi7 S2 — на 19 часов. Девайсы поддерживают как беспроводную зарядку, так и по кабелю USB-C.

B&W Pi5 S2

В зарядный футляр Pi7 S2 встроен беспроводной ретранслятор звука, который позволяет подключать его через кабель к внешнему источнику воспроизведения, например, к бортовой развлекательной системе самолёта, а затем передавать звук на наушники.

B&W Pi7 S2

Bowers & Wilkins Pi5 S2 доступны в светло-сером, тёмно-сером и фиолетовом цветах по цене $299. Модель Pi7 S2 продаётся в чёрном, белом и тёмно-синем цветах по цене $399.

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+4210
Gabriel
Отличные ушки.
Сегодня в 13:32
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kardigan
+2989
kardigan Gabriel
Уши хорошие-это да. Но вот дизайн у них какой то гламурненький стал. Стал напоминать чем то украшения от Своровски
2 часа назад в 15:37
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