Bowers & Wilkins выпустила новые TWS-наушники премиум-класса Pi5 S2 и Pi7 S2

Спустя два года после выпуска своих первых полностью беспроводных наушников британский производитель аудиосистем Bowers & Wilkins представил две новые модели — Pi5 S2 и Pi7 S2.B&W Pi7 S2 обеспечивает потоковую передачу звука 24 бит/48 кГц с поддержкой кодека aptX и функцией активного шумоподавления, которая адаптирует звук под окружающую среду пользователя.B&W Pi5 SE поддерживает обычный кодек aptX и предлагает стандартный шумодав с использованием двойных микрофонов.Обе модели оснащены динамическими драйверами диаметром 9,2 мм и могут проработать до 5 часов без подзарядки. Зарядный футляр увеличивает общее время автономной работы Pi5 S2 на 16 часов, а Pi7 S2 — на 19 часов. Девайсы поддерживают как беспроводную зарядку, так и по кабелю USB-C.В зарядный футляр Pi7 S2 встроен беспроводной ретранслятор звука, который позволяет подключать его через кабель к внешнему источнику воспроизведения, например, к бортовой развлекательной системе самолёта, а затем передавать звук на наушники.Bowers & Wilkins Pi5 S2 доступны в светло-сером, тёмно-сером и фиолетовом цветах по цене $299. Модель Pi7 S2 продаётся в чёрном, белом и тёмно-синем цветах по цене $399.