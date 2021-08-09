BQ представляет смартфон BQ 6645L Element. Новинка обладает ярким безрамочным экраном с V-образным вырезом, двойной основной камерой, восьмиядерным процессором и емким аккумулятором.
BQ 6645L Element оснащается ярким безрамочным IPS-дисплеем диагональю 6,52 дюйма с соотношением сторон 20:9 и V-образным вырезом в верхней части, в котором расположена фронтальная камера. Тонкий и легкий корпус смартфона представлен в трех цветовых вариантах (черный графит, мятно-розовый и темно-зеленый).
Двойная основная камера 13 МП с автофокусом делает четкие снимки даже ночью и качественные портретные фотографии с эффектом боке. Фронтальная камера 5 МП позволяет снимать яркие селфи и выглядеть свежо при любых условиях благодаря функции «Красивое лицо».
В аппаратную конфигурацию смартфона входят восьмиядерный процессор UNISOC SC9863 и 3 ГБ оперативной памяти. Для хранения необходимых файлов и программ в смартфоне используется 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить c помощью карты MicroSD до 128 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мАч.
BQ 6645L Element работает на Android 11. Из дополнительных характеристик нового смартфона – функция разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев и системы распознавания лица Face Unlock – для двойной защиты данных, а также поддержка LTE. Новинку можно приобрести по цене 8 790 рублей в официальном интернет-магазине.
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