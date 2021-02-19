До 23 февраля осталось не так много времени, а это означает, что пора задуматься о подарках себе и своим близким. Чтобы значительно упростить муки выбора, а также избавить вас от долгих походов по торговым центрам и изучения страниц интернет-магазинов, мы подготовили подборку, в которую вошли самые востребованные гаджеты в повседневной жизни.
Этот флагман компания BQ представила в начале месяца, а это означает, что модель придется по вкусу пользователям, которые следят за новинками. Прямо сейчас мы активно тестируем этот гаджет и в ближайшее время расскажем о нём все подробности, а пока поделимся основными деталями. Смартфон оснащается системой из четырех объективов с основным датчиком на 16 МП и 20-мегапиксельной селфи-камерой. Помимо этого, имеется солидный Full View-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением FHD+, а его соотношение к поверхности корпуса составляет 93 процента. Что касается других характеристик, модель BQ 6430L Aurora получила восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, батарею на 4000 мАч, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 64 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ. Стоит отметить, что в BQ не забыли встроить модуль NFC, благодаря этому вы сможете использовать смартфон для бесконтактной оплаты с помощью Google Pay.
Приобрести BQ 6430L Aurora
BQ специализируется не только на мобильной электронике, а также выпускает телевизоры. Наше следующее предложение как раз из категории этих устройств. Модель 75FSU15B оснащается большим 75-дюймовым экраном с разрешением 4K. Насыщенность и реалистичность его картинки обеспечивают поддержка более одного миллиарда цветовых оттенков, яркость 400 кд/м2 и контрастность 5000:1. За счет тонких рамок вокруг экрана достигается максимальный эффект погружения в контент. Приятные впечатления от просмотра дополнит реалистичное звучание, которое обеспечат два встроенных динамика общей мощностью 20 Вт. Телевизор оборудован двухдиапазонным Wi-Fi-модулем. Это полноценный Smart TV с фирменной оболочкой BQ Launcher на платформе AOSP 9.0. Также в BQ 75FSU15B предусмотрен встроенный Bluetooth-модуль, благодаря чему вы сможете подключить любую беспроводную гарнитуру и наслаждаться просмотром, не беспокоя окружающих. Контент можно просматривать в режиме онлайн, а также с внешних устройств, подключенных по USB.
Приобрести BQ 75FSU15B
Прошедший год показал нам, что смарт-часы — один из самых важных лайфстайл-аксессуаров. Эти гаджеты значительно расширяют возможности смартфонов, а также помогают следить за важными показателями здоровья и вырабатывать полезные привычки. «Умные» часы BQ Watch 1.0 оборудованы LCD-дисплеем диаметром 1,28 дюйма. Он позволяет комфортно считывать всю необходимую информацию: актуальное время, входящие вызовы и сообщения, пройденное расстояние, количество шагов и потраченных калорий, кровяное давление, уровень кислорода в крови, данные о сердечном ритме и состоянии пульса, а также сведения об изменении погодных условий. Этот гаджет позволяет отслеживать физическую активность и предоставляет удобные сводки по различным показателям здоровья: сердечный ритм, изменение пульса, уровень насыщения крови кислородом, а также мониторинг сна. Часы защищены по стандарту IP67, а это означает, что их можно погружать на 1 метр в воду, но не более чем на полчаса. С автономностью у BQ Watch 1.0 полный порядок — они смогут проработать до 7 дней без подзарядки в повседневном графике и до 30 дней в режиме ожидания.
Приобрести BQ Watch 1.0
ZenBook 14 — это тонкий и компактный ноутбук, позволяющий работать в любом удобном для вас месте. Он не займет много пространства в вашем повседневном рюкзаке, а это означает, что вы больше не привязаны к определенной локации. Вес Asus ZenBook 14 — всего 1,13 кг, а толщина — 13,9 мм. Емкость аккумулятора 67 Вт⋅ч обеспечивает до 21 часа автономной работы. Его 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD обладает показателем яркости до 400 кд/м2, а соотношение к поверхности крышки составляет 90 процентов. Несмотря на компактность, у ZenBook 14 весьма достойный набор портов: 2 Thunderbolt 4 USB-C, HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-A и кард-ридер microSD. Встроенный микрофон дополняется функцией ClearVoice Mic, которая способна отфильтровывать фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter — еще и выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-звонков.
Приобрести Asus ZenBook 14
Мы уже подробно вам рассказывали о TWS-новинке Samsung этого года. Со всеми подробностями вы можете ознакомиться из нашего обзора, а здесь мы напомним их основные характеристики. Galaxy Buds Pro получили систему активного шумоподавления, они доступны в трех цветах: черный, фиолетовый и серый. Наушники оснащаются двухполосными динамиками с драйверами от AKG, защищены от воды по стандарту IPX7. У них очень приятное звучание со сбалансированной аудиопанорамой. В наборе функций: воспроизведение окружающих звуков, настройка управления жестами, эквалайзер, прочтение уведомлений вслух и режим с низкой задержкой для игр и видео.
Приобрести Samsung Galaxy Buds Pro
Это самый мощный интеллектуальный беспроводной пылесос Dyson, оснащен новой системой сменных аккумуляторов, а это позволяет продлить время работы без потери мощности всасывания. Умная насадка с высоким крутящим моментом изменяет мощность всасывания в зависимости от типа очищаемой поверхности. Работа системы отслеживается 8000 раз в секунду и на ЖК-дисплей выводится необходимая информация в режиме реального времени. Пылесос оснащается технологией оптимизации мощности и функцией экономии заряда. Док-станция Dyson V11 Absolute Extra позволяет закреплять устройство вертикально на стене. Двигатель Hyperdymium обеспечивает 125 000 оборотов в минуту, а 14 циклонов создают центробежную силу в 79 000 g, обеспечивая улавливание мелкой пыли и не забивая при этом фильтр.
Приобрести Dyson V11 Absolute Extra
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BQ 6430L Aurora: доступный камерофон
Этот флагман компания BQ представила в начале месяца, а это означает, что модель придется по вкусу пользователям, которые следят за новинками. Прямо сейчас мы активно тестируем этот гаджет и в ближайшее время расскажем о нём все подробности, а пока поделимся основными деталями. Смартфон оснащается системой из четырех объективов с основным датчиком на 16 МП и 20-мегапиксельной селфи-камерой. Помимо этого, имеется солидный Full View-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением FHD+, а его соотношение к поверхности корпуса составляет 93 процента. Что касается других характеристик, модель BQ 6430L Aurora получила восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, батарею на 4000 мАч, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 64 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ. Стоит отметить, что в BQ не забыли встроить модуль NFC, благодаря этому вы сможете использовать смартфон для бесконтактной оплаты с помощью Google Pay.
Приобрести BQ 6430L Aurora
BQ 75FSU15B: 75-дюймовый 4K-телевизор
BQ специализируется не только на мобильной электронике, а также выпускает телевизоры. Наше следующее предложение как раз из категории этих устройств. Модель 75FSU15B оснащается большим 75-дюймовым экраном с разрешением 4K. Насыщенность и реалистичность его картинки обеспечивают поддержка более одного миллиарда цветовых оттенков, яркость 400 кд/м2 и контрастность 5000:1. За счет тонких рамок вокруг экрана достигается максимальный эффект погружения в контент. Приятные впечатления от просмотра дополнит реалистичное звучание, которое обеспечат два встроенных динамика общей мощностью 20 Вт. Телевизор оборудован двухдиапазонным Wi-Fi-модулем. Это полноценный Smart TV с фирменной оболочкой BQ Launcher на платформе AOSP 9.0. Также в BQ 75FSU15B предусмотрен встроенный Bluetooth-модуль, благодаря чему вы сможете подключить любую беспроводную гарнитуру и наслаждаться просмотром, не беспокоя окружающих. Контент можно просматривать в режиме онлайн, а также с внешних устройств, подключенных по USB.
Приобрести BQ 75FSU15B
Смарт-часы BQ Watch 1.0
Прошедший год показал нам, что смарт-часы — один из самых важных лайфстайл-аксессуаров. Эти гаджеты значительно расширяют возможности смартфонов, а также помогают следить за важными показателями здоровья и вырабатывать полезные привычки. «Умные» часы BQ Watch 1.0 оборудованы LCD-дисплеем диаметром 1,28 дюйма. Он позволяет комфортно считывать всю необходимую информацию: актуальное время, входящие вызовы и сообщения, пройденное расстояние, количество шагов и потраченных калорий, кровяное давление, уровень кислорода в крови, данные о сердечном ритме и состоянии пульса, а также сведения об изменении погодных условий. Этот гаджет позволяет отслеживать физическую активность и предоставляет удобные сводки по различным показателям здоровья: сердечный ритм, изменение пульса, уровень насыщения крови кислородом, а также мониторинг сна. Часы защищены по стандарту IP67, а это означает, что их можно погружать на 1 метр в воду, но не более чем на полчаса. С автономностью у BQ Watch 1.0 полный порядок — они смогут проработать до 7 дней без подзарядки в повседневном графике и до 30 дней в режиме ожидания.
Приобрести BQ Watch 1.0
Компактный ноутбук Asus ZenBook 14
ZenBook 14 — это тонкий и компактный ноутбук, позволяющий работать в любом удобном для вас месте. Он не займет много пространства в вашем повседневном рюкзаке, а это означает, что вы больше не привязаны к определенной локации. Вес Asus ZenBook 14 — всего 1,13 кг, а толщина — 13,9 мм. Емкость аккумулятора 67 Вт⋅ч обеспечивает до 21 часа автономной работы. Его 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD обладает показателем яркости до 400 кд/м2, а соотношение к поверхности крышки составляет 90 процентов. Несмотря на компактность, у ZenBook 14 весьма достойный набор портов: 2 Thunderbolt 4 USB-C, HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-A и кард-ридер microSD. Встроенный микрофон дополняется функцией ClearVoice Mic, которая способна отфильтровывать фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter — еще и выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-звонков.
Приобрести Asus ZenBook 14
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro
Мы уже подробно вам рассказывали о TWS-новинке Samsung этого года. Со всеми подробностями вы можете ознакомиться из нашего обзора, а здесь мы напомним их основные характеристики. Galaxy Buds Pro получили систему активного шумоподавления, они доступны в трех цветах: черный, фиолетовый и серый. Наушники оснащаются двухполосными динамиками с драйверами от AKG, защищены от воды по стандарту IPX7. У них очень приятное звучание со сбалансированной аудиопанорамой. В наборе функций: воспроизведение окружающих звуков, настройка управления жестами, эквалайзер, прочтение уведомлений вслух и режим с низкой задержкой для игр и видео.
Приобрести Samsung Galaxy Buds Pro
Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra
Это самый мощный интеллектуальный беспроводной пылесос Dyson, оснащен новой системой сменных аккумуляторов, а это позволяет продлить время работы без потери мощности всасывания. Умная насадка с высоким крутящим моментом изменяет мощность всасывания в зависимости от типа очищаемой поверхности. Работа системы отслеживается 8000 раз в секунду и на ЖК-дисплей выводится необходимая информация в режиме реального времени. Пылесос оснащается технологией оптимизации мощности и функцией экономии заряда. Док-станция Dyson V11 Absolute Extra позволяет закреплять устройство вертикально на стене. Двигатель Hyperdymium обеспечивает 125 000 оборотов в минуту, а 14 циклонов создают центробежную силу в 79 000 g, обеспечивая улавливание мелкой пыли и не забивая при этом фильтр.
Приобрести Dyson V11 Absolute Extra
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