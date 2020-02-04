







Как в случае с предшественником, Fold 2 подозрительно дешев по сравнению с конкурентами. Своим первым устройством Роберто Эскобар планировал уничтожить Apple, теперь он всерьез нацелился на Samsung. В рекламной кампании Fold 2 используется фраза «RIPSAMSUNG», что в переводе означает «Samsung, покойся с миром».







По информации от производителя, новинка разработана в США, а собрана в Гонконге. Однако, если приглядеться, то можно понять, что это прошлогодний Galaxy Fold в фирменном цветовом решении Pablo Escobar Inc и с нанесенным логотипом компании. Устройство из коробки работает на Android 10, оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 855, батареей на 4380 мАч и основным сенсорным 7,3-дюймовым экраном.







Стоит отметить, что все же имеются некоторые различия. Escobar Fold 2 оборудован пятью камерами, в то время как у Galaxy Fold их шесть. Естественно нужно отметить разницу в цене, новинка от Роберто Эскобара с объемом памяти 512 ГБ стоит 550 долларов, а раскладушка от Samsung продается за 2000 долларов.







Как будто Pablo Escobar Fold 1 нам было недостаточно. Вслед за ним под этим же брендом брат знаменитого наркобарона выпускает свое следующее устройство. Как думаете, какое оно получило название? Всё правильно — Pablo Escobar Fold 2 Как в случае с предшественником, Fold 2 подозрительно дешев по сравнению с конкурентами. Своим первым устройством Роберто Эскобар планировал уничтожить Apple, теперь он всерьез нацелился на Samsung. В рекламной кампании Fold 2 используется фраза «RIPSAMSUNG», что в переводе означает «Samsung, покойся с миром».По информации от производителя, новинка разработана в США, а собрана в Гонконге. Однако, если приглядеться, то можно понять, что это прошлогодний Galaxy Fold в фирменном цветовом решении Pablo Escobar Inc и с нанесенным логотипом компании. Устройство из коробки работает на Android 10, оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 855, батареей на 4380 мАч и основным сенсорным 7,3-дюймовым экраном.Стоит отметить, что все же имеются некоторые различия. Escobar Fold 2 оборудован пятью камерами, в то время как у Galaxy Fold их шесть. Естественно нужно отметить разницу в цене, новинка от Роберто Эскобара с объемом памяти 512 ГБ стоит 550 долларов, а раскладушка от Samsung продается за 2000 долларов.

«Моя цель — в этом году стать основным поставщиком гаджетов. У всех этих китайских заводов много технологий, но никто не спешит покупать что-либо. Мы снижаем цены и предоставляем клиентам прямые скидки под брендом Escobar», — сообщил Роберто.





Судя по этой фразе, похоже, Fold 2 стал результатом сделки между Роберто Эскобаром и китайскими фабриками, которые занимались выпуском оригинального Galaxy Fold. По словам производителя, новинка «прошла тщательное тестирование» и была выпущена ограниченной партией в 200 000 устройств.





