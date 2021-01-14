Kingston представила док-станцию Workflow Station и специальные совместимые с ней картридеры. Новинка должна помочь создателям контента организовать рабочие процессы на стадии постпродакшена.
Док-станция Workflow Station и картридеры дают пользователям возможность создать и настроить под свои потребности систему быстрой выгрузки файлов, которая позволит скачивать аудио- и видеофайлы или фото сразу из нескольких источников одновременно. Съёмка в 4K/8K с использованием нескольких камер и портативных аудиозаписывающих устройств пройдут намного быстрее благодаря возможности одновременно передавать отснятые материалы со всех устройств при помощи док-станции Workflow Station с подключенным мини-хабом USB и картридерами для карт памяти форматов SD или microSD, которые также можно использовать в качестве независимых устройств, подключив к ноутбуку с помощью комплектного кабеля USB-C прямо во время рабочей поездки.
Особенности
- Быстрая выгрузка файлов: одновременная передача фото и видео- или аудиофайлов из нескольких источников.
- Максимальная портативность: картридеры можно взять с собой и использовать отдельно от док-станции благодаря комплектным кабелям USB-C.
- Производительность: док-станция Workflow Station и другие продукты линейки поддерживают интерфейс USB 3.2
ХарактеристикиWorkflow Station (Док-станция и мини-хаб USB)
- Интерфейс: док-станция: USB 3.2 Gen 2; Мини-хаб USB: USB 3.2 Gen 1
- Комплектация: док-станция Workflow, мини-хаб USB, кабель USB-C - USB-C, зарядное устройство, 4 переходника для зарядного устройства
- Размеры: док-станция: 160,27 x 70,27 x 55,77 мм; Мини-хаб USB: 62,87 x 16,87 x 50 мм
- Вес: док-станция: 292 г; Мини-хаб USB: 30 г
- Рабочая температура: от 0°C до 60°C
- Температура хранения: от -25°C до 85°C
- Гарантия/поддержка: 2-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой
- Совместимые ОС: Windows 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
- Разъём: USB-C
- Поддерживаемые карты памяти: UHS-II SD. Обратная совместимость с картами UHS-I SD
- Комплектация: картридер для карт памяти SD с двумя слотами, кабель USB-C - USB-C
- Размеры: 62,87 x 16,87 x 50 мм
- Вес: 31 г
- Рабочая температура: от 0°C до 60°C
- Температура хранения: от -25°C до 85°C
- Гарантия/поддержка: 2-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой
- Совместимые ОС: Windows 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
- Разъём: USB-C
- Поддерживаемые карты памяти: UHS-II microSD. Обратная совместимость с картами UHS-I microSD
- Комплектация: картридер для карт памяти microSD с двумя слотами, кабель USB-C - USB-C
- Размеры: 62,87 x 16,87 x 50 мм
- Вес: 29 г
- Рабочая температура: от 0°C до 60°C
- Температура хранения: от -25°C до 85°C
- Гарантия/поддержка: 2-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой
- Совместимые ОС: Windows 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)
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