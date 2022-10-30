Часть iPhone в РФ имеют неприятные ограничения. Как выбрать смартфон без них?

Часть ввозимых в Россию методом параллельного импорта смартфонов Apple и Samsung обладают региональными ограничениями, свидетельствуют данные «Коммерсанта». В связи с этим покупатели сталкиваются с неприятными обстоятельствами — смартфоны оказываются программно ограничены в функциональности.
Проблема в том, что параллельно импортируемые устройства изначально создаются для других стран, а в некоторых из них могут быть установлены неприятные ограничения в силу местного законодательства. Расскажем об этом подробнее.
Какие можно встретить ограничения
Основных четыре:
- Фото только со звуком. Свойственно моделям из Южной Кореи и Японии. Процесс съемки сопровождается характерным щелчком, не отключается и не снижается по громкости ни при каких настройках и уровне громкости. Согласно законодательству стран, любая фототехника в обязательном порядке должна иметь звук затвора камеры в любом режиме.
- Заблокированный FaceTime. Такое ограничение устанавливают в моделях для ОАЭ. В стране блокировали приложения для интернет-звонков, такие как WhatsApp и FaceTime. И хотя это ограничение начали снимать, в сети по-прежнему можно найти жалобы пользователей.
- Не подходящий тип розетки. По одной из классификаций, насчитывается 12 различных типов розеток, другая классификация заявляет о 15. Они различаются по форме вилки и мощности.
- Ограничение по громкости. Модели, предназначенные для продажи на территории ЕС, имеют ограничение по максимальной громкости в наушниках. Это связано с законодательством Евросоюза, по которому мощность звука в наушниках не может превышать 100 dB.
Расскажем, как выбрать айфон без неприятных ограничений.
Смотрите на серийный номерНа коробке указывается индекс устройства. Если он заканчивается на RU, то это модификация iPhone специально для России. Так, недавно журналисты узнали, что Apple произвела смартфоны последнего поколения специально для нашего рынка.
Выбирайте устройство по серийному номеру среди и параллельно импортированных. Исключите ОАЭ и Южную Корею, тогда неприятных ограничений быть не должно.
Информацию о стране несут две последние латинские буквы. Вот полный список:
Сверьте частоты LTEПроблема хорошо известна пользователям серых iPhone SE. В 2016 году в сети появился ряд жалоб на скорость работы смартфона в LTE. Выяснилось, что российская, китайская и американская версии поддерживают разные диапазоны сети. Поэтому серые экземпляры плохо передавали и загружали данные при хорошем сигнале LTE.
Перед покупкой смартфона из другой страны рекомендуется посмотреть параметры сотовой и беспроводной связей на официальном сайте российской версии и той страны, для которой смартфон произведен. У американской и российской версий диапазоны FDD‑LTE и TD‑LTE одинаковые, значит, проблем возникнуть не должно.
Он не должен быть «залоченным»
То есть заблокированным под конкретного оператора связи. И будет работать только с его СИМ-картой. Если вы приобретете такой, его не получится включить. Напомним, iPhone можно активировать только с установленной СИМ-картой.
Предел громкости снимается
В устройствах для Евросоюза ограничение не устанавливается без возможности снять, его можно убрать в настройках. Просто одна из них в девайсах для ЕС по умолчанию включена, тогда как на других выключена. «Настройки» —> «Музыка» —> «Ограничение громкости» —> «Контент и конфиденциальность» —> «Предел громкости» и выберите «Нет».
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