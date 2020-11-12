





На AliExpress продолжается распродажа 11.11 и если вы не успели вчера закупиться полезными аксессуарами для своих мобильных устройств, то спешим на помощь с подборкой внешних аккумуляторов. Эти гаджеты могут стать спутниками в повседневной жизни и прийти на выручку в длительных поездках.Если что-то приглянулось, то лучше поспешить с покупкой, поскольку товарные запасы у продавцов буквально тают на глазах. Не забудьте взять промокоды и купоны продавцов, которые дополнительно снижают стоимость.Емкость этого аккумулятора составляет 30 000 мАч, а это будет более чем достаточно, чтобы не один раз зарядить свой смартфон, хватит даже на планшет. Имеется возможность быстрой зарядки и индикация уровня заряда. Заряжать можно как с помощью microUSB, так и с помощью USB-C. На выход есть два порта USB-A и один USB-C. У продавца есть опция Plus, а это означает быструю отправку и возможность легкого возврата.Более компактный вариант с ёмкостью 20 000 мАч. Имеется индикатор уровня заряда и поддержка быстрой зарядки. Зарядить гаджет можно с помощью microUSB, USB-С и Lightnong. На выход предусмотрено два порта USB-A. Не обошлось без опции Plus у продавца.Устройство в лаконичном корпусе со стильным индикатором уровня заряда от известного всем любителям площадки AliExpress бренда Baseus. Помимо поддержки быстрого подзаряда у этого монстра огромный набор портов. Зарядить внешний аккумулятор можно с помощью microUSB, USB-С и Lightning. Для заряда других гаджетов имеется пять выходов: один USB-С и 4 USB-A. Емкость аккумулятора составляет 30 000 мАч.Внешний аккумулятор от бренда, который хорошо себя зарекомендовал в сфере производства power-аксессуаров с точки зрения соотношения стоимости и качества. В довольно компактном корпусе с минималистичным дизайном уместилось 20 000 мАч. Устройство предназначено для повседневного использования, поэтому тут на выход всего два USB-A порта с поддержкой быстрой зарядки, а подзарядить сам внешний аккумулятор можно с помощью USB-C.Какая же подборка пауэрбэнков без гаджетов от Xiaomi, которые полюбились уже многим своим стильным внешним видом. Устройства с ёмкостью 10 000 мАч легко помещаются в карман, поэтому их без проблем можно использоваться в повседневной жизни. Зарядить гаджет можно с помощью портов microUSB или USB-C, а на выход предусмотрено два USB-A. Xiaomi Mi Power Bank доступен в двух оформлениях — в темном и светлом.Внешний аккумулятор от суббренда Xiaomi — Redmi. В приятном белом корпусе без каких-либо раздражающих элементов заключена ёмкость на 20 000 мАч. Как и в предыдущем случае, заряжается гаджет от USB-С или microUSB, а на выход предусмотрено два USB-A порта.Самый ёмкий внешний аккумулятор от Xiaomi. Этот гаджет доступен в двух вариантах: на 20 000 и 30 000 мАч — отличный выбор для длительных поездок. Производитель не стал изменять своей концепции, поэтому здесь два порта на вход (microUSB и USB-С) и два на выход (USB-C).Для тех, кто не любит возиться с проводами — беспроводной пауэрбэнк от Baseus. Его ёмкость составляет 10 000 мАч, а если всё же понадобится зарядить гаджет по шнурку, то для этих случаев имеет один порт USB-A. Сам гаджет заряжается по USB-C/microUSB. Из особенностей: наличие подставки и силиконовое противоскользящее покрытие.Заканчиваем подборку самым компактным вариантом от Romoss. Гаджет для тех, кто не любит носить с собой много лишних предметов. Он без проблем помещается в карман брюк. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а этого хватит, чтобы один раз до упора зарядить смартфон с помощью комплектного кабеля с универсальным разъемом.