До распродажи к черной пятницы на AliExpress остаётся несколько дней, поэтому мы решили собрать всю самую важную информацию в одном месте. В этой заметке вы найдете полезные ссылки и нашу подборку интересных товаров.
ДатыСейчас на AliExpress начался разогрев — это самое время добавить интересующие товары в корзину и собрать купоны продавцов. Он продлится до утра 25 ноября.
Распродажа на AliExpress начинается с 11.00 по МСК. К этому времени ожидается снижение цен. Самое время оплачивать покупки из корзины.
Где взять купоныВ приложении AliExpress можно собирать монеты за различные активности и обменять их потом на скидочные купоны. Монеты выдают за ежедневный вход в раздел «Игры», а также за выполнение различных заданий.
Еще на странице распродажи есть специальный раздел с раздачей купонов. Можно подготовиться заранее и собрать все необходимые для покупок. Купоны обновляются в разное время и их количество ограничено.
Где искать товары со скидкамиAliExpress запустил к распродаже тематические разделы. Вот их список для быстрого перехода:
- Ликвидация
- Подборка хитов продаж
- Скидки на технику
- Выбор покупателей
- Вместе быстрее
- Доставка 3-10 дней
- Часто покупают
- Товары до 800 рублей
- Подарки к новому году
- Новогодний декор
- Новогодние образы
8 полезных и функциональных товаров для вашего домаВ этой заметке мы также подготовили небольшую подборку интересных и функциональных гаджетов.
Герметичные контейнеры для хранения продуктов от 902 р.
Очень удобные контейнеры для хранения продуктов. Специальные крышки позволяют складировать ёмкости друг на друга. Таким образом сохраняется ценное пространство на кухне.
Держатель для кабеля от 92 р.
С помощью этой штуки можно навести порядок на рабочем столе. Она фиксируется на клеевую поверхность. У продавца в наличии несколько цветовых решений: черный, зеленый, белый и серый.
Оригинальный освежитель воздуха от 397 р.
Освежитель воздуха выполнен в виде проигрывателя, а освежающие таблетки в форме виниловых пластинок. Выглядит аксессуар забавно и необычно.
Светильник для гардероба от 362 р.
Очень полезная штука для темных гардеробных и прихожих шкафов. Также устройство можно использовать, как компактный ночник или подсветку для зеркала.
Дозатор жидкого мыла от 743 р.
Диспенсер оснащается бесконтактным датчиком. Объём ёмкости для жидкого мыла составляет 450 мл. Устройство подойдет для кухни и для ванной комнаты.
Умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 от 2116 р.
Этот гаджет умеет не только показывать ваш вес, а еще определяет жировую массу. Измерение 13 различных параметров демонстрирует физическое состояние. Есть синхронизация данных со смартфоном по Bluetooth.
Складная корзина для белья от 607 р.
Очень вместительная и удобная корзина. По бокам есть две ручки. Размер: 40x50 см. Корзину можно использовать для хранения белья или детских игрушек.
Пульсоксиметр от 435 р.
Полезная штука, которую не мешало бы иметь в домашнем аптечном арсенале. Пульсоксиметр измеряет уровень насыщения крови кислородом. Это очень важный показатель здоровья. Работает гаджет от двух батареек AAA (не входят в комплект).
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