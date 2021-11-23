AliExpress

До распродажи к черной пятницы на AliExpress остаётся несколько дней, поэтому мы решили собрать всю самую важную информацию в одном месте. В этой заметке вы найдете полезные ссылки и нашу подборку интересных товаров.

Даты

Сейчас на AliExpress начался разогрев — это самое время добавить интересующие товары в корзину и собрать купоны продавцов. Он продлится до утра 25 ноября.

Распродажа на AliExpress начинается с 11.00 по МСК. К этому времени ожидается снижение цен. Самое время оплачивать покупки из корзины.

Где взять купоны

В приложении AliExpress можно собирать монеты за различные активности и обменять их потом на скидочные купоны. Монеты выдают за ежедневный вход в раздел «Игры», а также за выполнение различных заданий.

Еще на странице распродажи есть специальный раздел с раздачей купонов. Можно подготовиться заранее и собрать все необходимые для покупок. Купоны обновляются в разное время и их количество ограничено.

Где искать товары со скидками

AliExpress запустил к распродаже тематические разделы. Вот их список для быстрого перехода:

8 полезных и функциональных товаров для вашего дома

В этой заметке мы также подготовили небольшую подборку интересных и функциональных гаджетов.

Герметичные контейнеры для хранения продуктов от 902 р.

Контейнеры

Очень удобные контейнеры для хранения продуктов. Специальные крышки позволяют складировать ёмкости друг на друга. Таким образом сохраняется ценное пространство на кухне.

Держатель для кабеля от 92 р.

Держатель

С помощью этой штуки можно навести порядок на рабочем столе. Она фиксируется на клеевую поверхность. У продавца в наличии несколько цветовых решений: черный, зеленый, белый и серый.

Оригинальный освежитель воздуха от 397 р.

Освежитель

Освежитель воздуха выполнен в виде проигрывателя, а освежающие таблетки в форме виниловых пластинок. Выглядит аксессуар забавно и необычно.

Светильник для гардероба от 362 р.

Светильник

Очень полезная штука для темных гардеробных и прихожих шкафов. Также устройство можно использовать, как компактный ночник или подсветку для зеркала.

Дозатор жидкого мыла от 743 р.

Дозатор

Диспенсер оснащается бесконтактным датчиком. Объём ёмкости для жидкого мыла составляет 450 мл. Устройство подойдет для кухни и для ванной комнаты.

Умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 от 2116 р.

Весы

Этот гаджет умеет не только показывать ваш вес, а еще определяет жировую массу. Измерение 13 различных параметров демонстрирует физическое состояние. Есть синхронизация данных со смартфоном по Bluetooth.

Складная корзина для белья от 607 р.

Корзина

Очень вместительная и удобная корзина. По бокам есть две ручки. Размер: 40x50 см. Корзину можно использовать для хранения белья или детских игрушек.

Пульсоксиметр от 435 р.

Пульсоксиметр

Полезная штука, которую не мешало бы иметь в домашнем аптечном арсенале. Пульсоксиметр измеряет уровень насыщения крови кислородом. Это очень важный показатель здоровья. Работает гаджет от двух батареек AAA (не входят в комплект).


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