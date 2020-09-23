Линейку GPS -часов Garmin Venu пополнили модели Venu Sq и Venu Sq Music с прямоугольным циферблатом и ярким цветным дисплеем. Новые смарт-часы получили прямоугольный дисплей 1.3” Corning Gorilla Glass с сенсорным экраном, лёгкий алюминиевый ободок вокруг циферблата и удобный силиконовый ремешок.
Умные GPS-часы Venu Sq умеют круглосуточно измерять частоту пульса с помощью пульсометра Elevate (показания снимаются несколько раз в секунду, 24 часа в сутки), наблюдают за параметрами сна с помощью пульсоксиметра, следят за дыханием, предупреждают при слишком высоких или низкий значениях частоты пульса, водный баланс, уровень стресса (с напоминаниями о необходимости расслабления) и другие параметры. Наблюдение за уровнем энергии организма Body Battery помогает планировать наилучшее время для тренировок, отдыха и сна.
Часы подходят для занятий ходьбой, бегом, йогой или плаванием (водонепроницаемость часов составляет 5 АТМ), езды на велосипеде и других видов спорта – часы включают более 20 предзагруженных приложений для занятий как в помещении, так и на свежем воздухе.
Часы оснащены стандартным набором опций Garmin: оповещения от сопряженного смартфона о звонках и сообщениях, система бесконтактных платежей Garmin Pay для оплаты покупок и проезда на некоторых видах транспорта, функции «Обнаружение аварий» (во время прогулок, пробежек и велосипедных поездок) и «Помощь» передают актуальные координаты местоположения заранее заданным контактам для экстренной связи. Функция LiveTrack позволяет друзьям и близким отслеживать перемещение владельца часов в реальном времени во время тренировок или соревнований на открытом воздухе.
Заряда батареи часов хватает на 6 дней автономной работы. В режиме GPS устройство способно работать без подзарядки до 14 часов, в режиме GPS+музыка - до 6 часов.
В Venu Sq предзагружены более 20 встроенных спортивных приложений для разнообразных спортивных занятий, включая пилатес, йогу, силовые тренировки, бег, плавание в бассейне, велоспорт, гольф и прочие. Помимо них, можно загрузить тренировки из приложения Garmin Connect и настраиваемые лично пользователем тренировки. Бесплатные индивидуальные тренировочные планы Garmin Coach позволяют подготовиться к забегу на 5 км, 10 км или более длинную дистанцию.
Кроме того, устройство отслеживает количество пройденных шагов, минуты интенсивных занятий, израсходованные калории и т.д. Модель Venu Sq Music Edition дополнена возможностью сохранять музыку прямо на часах и прослушивать ее без смартфона.
Умные GPS-часы Venu Sq умеют круглосуточно измерять частоту пульса с помощью пульсометра Elevate (показания снимаются несколько раз в секунду, 24 часа в сутки), наблюдают за параметрами сна с помощью пульсоксиметра, следят за дыханием, предупреждают при слишком высоких или низкий значениях частоты пульса, водный баланс, уровень стресса (с напоминаниями о необходимости расслабления) и другие параметры. Наблюдение за уровнем энергии организма Body Battery помогает планировать наилучшее время для тренировок, отдыха и сна.
Часы подходят для занятий ходьбой, бегом, йогой или плаванием (водонепроницаемость часов составляет 5 АТМ), езды на велосипеде и других видов спорта – часы включают более 20 предзагруженных приложений для занятий как в помещении, так и на свежем воздухе.
Часы оснащены стандартным набором опций Garmin: оповещения от сопряженного смартфона о звонках и сообщениях, система бесконтактных платежей Garmin Pay для оплаты покупок и проезда на некоторых видах транспорта, функции «Обнаружение аварий» (во время прогулок, пробежек и велосипедных поездок) и «Помощь» передают актуальные координаты местоположения заранее заданным контактам для экстренной связи. Функция LiveTrack позволяет друзьям и близким отслеживать перемещение владельца часов в реальном времени во время тренировок или соревнований на открытом воздухе.
Заряда батареи часов хватает на 6 дней автономной работы. В режиме GPS устройство способно работать без подзарядки до 14 часов, в режиме GPS+музыка - до 6 часов.
В Venu Sq предзагружены более 20 встроенных спортивных приложений для разнообразных спортивных занятий, включая пилатес, йогу, силовые тренировки, бег, плавание в бассейне, велоспорт, гольф и прочие. Помимо них, можно загрузить тренировки из приложения Garmin Connect и настраиваемые лично пользователем тренировки. Бесплатные индивидуальные тренировочные планы Garmin Coach позволяют подготовиться к забегу на 5 км, 10 км или более длинную дистанцию.
Кроме того, устройство отслеживает количество пройденных шагов, минуты интенсивных занятий, израсходованные калории и т.д. Модель Venu Sq Music Edition дополнена возможностью сохранять музыку прямо на часах и прослушивать ее без смартфона.
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