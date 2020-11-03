Одна из самых громких среди продуктов JBL, c самым сочным басом, суточной автономностью и защитой от тусовочных форс-мажоров — все это про мощнейшую JBL Boombox 2. Что дальше? Читайте обзор, доставайте денежки и готовьтесь визжать под бит!

Обзор JBL Boombox 2

JBL Boombox 2 — большая, тяжелая, крутая по звуку и во всех отношениях солидная акустика для полноценных тусовок в любом месте. Сразу отмечу все важное, что стоит про нее знать. Внутри четыре динамика, которые в совокупности дают очень хороший запас громкости и на «правильных» треках качественно наваливают бас на слушателей. Если покажется мало (серьезно?) технология Partyboost позволяет объединить две и более колонки для одновременной работы. Тусить с такой акустикой можно не только дома или на даче, но еще в парке или у бассейна — корпус прочный, защита от воды по редкому в этом классе стандарту IPX7 с возможностью кратковременных погружений на глубину до метра. Кстати, с ее запасом энергии без музыки точно не остаться. Колонка работает до 24 часов без подзарядки, а если выбьется из сил источник музыки — смартфон или планшет — его можно зарядить от колонки. Заинтересовало? Дальше подробности.

Обзор JBL Boombox 2

Комплект поставки простой, если не сказать аскетичный. Внутри довольно большой коробки лежит сама колонка, адаптер питания, пара кабелей разных стандартов, техническая документация. Больше ничего нет, хотя я бы у такого продукта хотел найти чехол для переноски. Понятное дело, что колонка достаточно хорошо защищена, в целом довольно брутальная, да и вообще шрамы украшают... но в условной поездке на дачу не очень хотелось бы наградить ее ссадинами от хлама в багажнике или высадить кого-то из машины, отдав Boombox 2 сидячее место в салоне. Впрочем, я знаю мало портативных колонок, у которых предусмотрен чехол для переноски. А значит, продукт JBL находится в пределах нормы, чего бы я там не напридумывал в списке пожеланий. Надумаете быстренько забежать в магазин и купить себе такую акустику? На всякий случай повторю то, с чего уже начал этот абзац. Коробка очень большая и тяжелая, это стоит учитывать при покупке. Габариты колонки 48.5 x 20.1 x 25.7 см, так что в упакованном виде она стремится чуть ли не к метровой длине. А вес одной только акустики составляет 5.9 кг, мысленно добавьте к этому картон, кабели и прочее.
В зависимости от вкуса и стиля, брать JBL Boombox 2 можно в двух версиях: почти строгая классика (ее разбавляет лишь несколько декоративных элементов) или расцветка хаки. Мне нравится тот и другой вариант, причем настолько, что выбрать себе один из них было бы очень непросто. Форма колонки — вытянутая бочка, это узнаваемое для бренда JBL решение. Наружная часть корпуса выполнена из приятного на ощупь гладкого пластика с мягкими вставками, а еще используется ткань с крупным плетением. Качество материалов и сборки — топ. К JBL Boombox 2 не придраться. В основании используется выступающая подставка с рифленой текстурой против скольжения. Панель управления рядом с ручкой для переноски состоит из шести кнопок, две из которых выделены в отдельный блок с подсветкой – это включение и Bluetooth. Остальные служат для регулировки уровня громкости, подключения дополнительных колонок с помощью PartyBoost и управления проигрыванием. А в нижней части корпуса — индикатор заряда. Проводные интерфейсы JBL Boombox 2 сзади, спрятаны за большой резиновой заглушкой. Там есть разъем для кабеля питания, зарядки внешних устройств, проводного подключения источника звука. В общем, акустика получилась продуманной и удобной. А чтобы не было скучно, добавили декор: спереди по центру рыжий логотип JBL, по бокам пластины с лого и восклицательным знаком. В общем, без излишеств.

Обзор JBL Boombox 2

За звук в JBL Boombox 2 отвечают четыре динамика: два низкочастотных по 4 дюйма (это большой размер для портативной акустики) и еще два высокочастотных 0,75 дюйма. При этом мощность звучания при работе колонки от сети выше, чем при работе от аккумулятора: 40 Вт когда акустика подключена к розетке, 30 Вт при работе от встроенного аккумулятора. Внутри также установлены 32-битный стерео ЦАП и два двухканальных усилителя класса D. Стереодинамики расположены с «лицевой» стороны, 360-градусного звука не предусмотрено и колонку всегда нужно ставить лицом к слушателю. Если что, это не недостаток, а просто факт, который нужно иметь ввиду. Умей колонка играть во все стороны, получился бы проигрыш по громкости и басам относительно направленного расположения динамиков.

Обзор JBL Boombox 2

По субъективной оценке звучания, JBL Boombox 2 едва ли подходит для интеллигентных музыкальных жанров. А впрочем, я с трудом могу представить человека, пожелавшего купить именно эту акустику для прослушивания легенд джаза или шедевров классики. Ее стихия — современные направления типа рэпа, альтернативного рока и металла, драмчика, незамысловатой попсы и всяческой электроники. Вся музыка, выигрывающая от как можно более сочных басов, на JBL Boombox 2 звучит ярко, напористо, с характером. В общем, шикарно. При этом колонку нельзя отнести к неудачным басовикам, скатывающимся в гул и бубнеж. Пусть даже акцент здесь явно сделан на низкие частоты, средний диапазон и высокие не остаются без должного внимания и качественной проработки. За это — лайк!

Обзор JBL Boombox 2

Среди прочего отмечу свежий Bluetooth 5.1 с профилями A2DP 1.3 и AVRCP 1.6. Насчет кодеков информации нет, предположу только SBC. А если беспроводной вариант не подходит, источник звука можно подключить кабелем 3.5 мм. Время автономной работы составляет 24 часа без остановки, но это в лабораторных условиях. На практике колонка все равно способна играть дольше, чем это требуется для вечеринки, да и пару гаджетов еще зарядит. А вот сама от нуля до ста питается от розетки в течение 6 часов. Кстати, блок питания тут почему-то вынесен наружу, хотя его запросто можно было спрятать внутри корпуса — сотня грамм туда-сюда не сыграют уже большой роли при весе почти в шесть кило.

Обзор JBL Boombox 2

В итоге JBL Boombox 2 — мощнейшая и явно молодежная колонка, способная задать жару в помещениях порядка сотни квадратных метров, на большом дачном участке, во время вечеринки у бассейна, на пикнике и в любых других местах, где ценится выдающаяся громкость и убедительный басс. Брать такую лучше для современной музыки тех жанров, где ценятся низкие частоты. Уж там-то эта акустика покажет себя по полной. А в целом это хорошо собранный, практичный, удобный и качественный продукт, который способен вызывать эмоции. Цена вопроса за такое — около 26 000 рублей, брать можно в harman.club


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