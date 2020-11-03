Одна из самых громких среди продуктов JBL, c самым сочным басом, суточной автономностью и защитой от тусовочных форс-мажоров — все это про мощнейшую JBL Boombox 2. Что дальше? Читайте обзор, доставайте денежки и готовьтесь визжать под бит!
JBL Boombox 2 — большая, тяжелая, крутая по звуку и во всех отношениях солидная акустика для полноценных тусовок в любом месте. Сразу отмечу все важное, что стоит про нее знать. Внутри четыре динамика, которые в совокупности дают очень хороший запас громкости и на «правильных» треках качественно наваливают бас на слушателей. Если покажется мало (серьезно?) технология Partyboost позволяет объединить две и более колонки для одновременной работы. Тусить с такой акустикой можно не только дома или на даче, но еще в парке или у бассейна — корпус прочный, защита от воды по редкому в этом классе стандарту IPX7 с возможностью кратковременных погружений на глубину до метра. Кстати, с ее запасом энергии без музыки точно не остаться. Колонка работает до 24 часов без подзарядки, а если выбьется из сил источник музыки — смартфон или планшет — его можно зарядить от колонки. Заинтересовало? Дальше подробности.
Комплект поставки простой, если не сказать аскетичный. Внутри довольно большой коробки лежит сама колонка, адаптер питания, пара кабелей разных стандартов, техническая документация. Больше ничего нет, хотя я бы у такого продукта хотел найти чехол для переноски. Понятное дело, что колонка достаточно хорошо защищена, в целом довольно брутальная, да и вообще шрамы украшают... но в условной поездке на дачу не очень хотелось бы наградить ее ссадинами от хлама в багажнике или высадить кого-то из машины, отдав Boombox 2 сидячее место в салоне. Впрочем, я знаю мало портативных колонок, у которых предусмотрен чехол для переноски. А значит, продукт JBL находится в пределах нормы, чего бы я там не напридумывал в списке пожеланий. Надумаете быстренько забежать в магазин и купить себе такую акустику? На всякий случай повторю то, с чего уже начал этот абзац. Коробка очень большая и тяжелая, это стоит учитывать при покупке. Габариты колонки 48.5 x 20.1 x 25.7 см, так что в упакованном виде она стремится чуть ли не к метровой длине. А вес одной только акустики составляет 5.9 кг, мысленно добавьте к этому картон, кабели и прочее.В зависимости от вкуса и стиля, брать JBL Boombox 2 можно в двух версиях: почти строгая классика (ее разбавляет лишь несколько декоративных элементов) или расцветка хаки. Мне нравится тот и другой вариант, причем настолько, что выбрать себе один из них было бы очень непросто. Форма колонки — вытянутая бочка, это узнаваемое для бренда JBL решение. Наружная часть корпуса выполнена из приятного на ощупь гладкого пластика с мягкими вставками, а еще используется ткань с крупным плетением. Качество материалов и сборки — топ. К JBL Boombox 2 не придраться. В основании используется выступающая подставка с рифленой текстурой против скольжения. Панель управления рядом с ручкой для переноски состоит из шести кнопок, две из которых выделены в отдельный блок с подсветкой – это включение и Bluetooth. Остальные служат для регулировки уровня громкости, подключения дополнительных колонок с помощью PartyBoost и управления проигрыванием. А в нижней части корпуса — индикатор заряда. Проводные интерфейсы JBL Boombox 2 сзади, спрятаны за большой резиновой заглушкой. Там есть разъем для кабеля питания, зарядки внешних устройств, проводного подключения источника звука. В общем, акустика получилась продуманной и удобной. А чтобы не было скучно, добавили декор: спереди по центру рыжий логотип JBL, по бокам пластины с лого и восклицательным знаком. В общем, без излишеств.
За звук в JBL Boombox 2 отвечают четыре динамика: два низкочастотных по 4 дюйма (это большой размер для портативной акустики) и еще два высокочастотных 0,75 дюйма. При этом мощность звучания при работе колонки от сети выше, чем при работе от аккумулятора: 40 Вт когда акустика подключена к розетке, 30 Вт при работе от встроенного аккумулятора. Внутри также установлены 32-битный стерео ЦАП и два двухканальных усилителя класса D. Стереодинамики расположены с «лицевой» стороны, 360-градусного звука не предусмотрено и колонку всегда нужно ставить лицом к слушателю. Если что, это не недостаток, а просто факт, который нужно иметь ввиду. Умей колонка играть во все стороны, получился бы проигрыш по громкости и басам относительно направленного расположения динамиков.
По субъективной оценке звучания, JBL Boombox 2 едва ли подходит для интеллигентных музыкальных жанров. А впрочем, я с трудом могу представить человека, пожелавшего купить именно эту акустику для прослушивания легенд джаза или шедевров классики. Ее стихия — современные направления типа рэпа, альтернативного рока и металла, драмчика, незамысловатой попсы и всяческой электроники. Вся музыка, выигрывающая от как можно более сочных басов, на JBL Boombox 2 звучит ярко, напористо, с характером. В общем, шикарно. При этом колонку нельзя отнести к неудачным басовикам, скатывающимся в гул и бубнеж. Пусть даже акцент здесь явно сделан на низкие частоты, средний диапазон и высокие не остаются без должного внимания и качественной проработки. За это — лайк!
Среди прочего отмечу свежий Bluetooth 5.1 с профилями A2DP 1.3 и AVRCP 1.6. Насчет кодеков информации нет, предположу только SBC. А если беспроводной вариант не подходит, источник звука можно подключить кабелем 3.5 мм. Время автономной работы составляет 24 часа без остановки, но это в лабораторных условиях. На практике колонка все равно способна играть дольше, чем это требуется для вечеринки, да и пару гаджетов еще зарядит. А вот сама от нуля до ста питается от розетки в течение 6 часов. Кстати, блок питания тут почему-то вынесен наружу, хотя его запросто можно было спрятать внутри корпуса — сотня грамм туда-сюда не сыграют уже большой роли при весе почти в шесть кило.
В итоге JBL Boombox 2 — мощнейшая и явно молодежная колонка, способная задать жару в помещениях порядка сотни квадратных метров, на большом дачном участке, во время вечеринки у бассейна, на пикнике и в любых других местах, где ценится выдающаяся громкость и убедительный басс. Брать такую лучше для современной музыки тех жанров, где ценятся низкие частоты. Уж там-то эта акустика покажет себя по полной. А в целом это хорошо собранный, практичный, удобный и качественный продукт, который способен вызывать эмоции. Цена вопроса за такое — около 26 000 рублей, брать можно в harman.club
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JBL Boombox 2 — большая, тяжелая, крутая по звуку и во всех отношениях солидная акустика для полноценных тусовок в любом месте. Сразу отмечу все важное, что стоит про нее знать. Внутри четыре динамика, которые в совокупности дают очень хороший запас громкости и на «правильных» треках качественно наваливают бас на слушателей. Если покажется мало (серьезно?) технология Partyboost позволяет объединить две и более колонки для одновременной работы. Тусить с такой акустикой можно не только дома или на даче, но еще в парке или у бассейна — корпус прочный, защита от воды по редкому в этом классе стандарту IPX7 с возможностью кратковременных погружений на глубину до метра. Кстати, с ее запасом энергии без музыки точно не остаться. Колонка работает до 24 часов без подзарядки, а если выбьется из сил источник музыки — смартфон или планшет — его можно зарядить от колонки. Заинтересовало? Дальше подробности.
Комплект поставки простой, если не сказать аскетичный. Внутри довольно большой коробки лежит сама колонка, адаптер питания, пара кабелей разных стандартов, техническая документация. Больше ничего нет, хотя я бы у такого продукта хотел найти чехол для переноски. Понятное дело, что колонка достаточно хорошо защищена, в целом довольно брутальная, да и вообще шрамы украшают... но в условной поездке на дачу не очень хотелось бы наградить ее ссадинами от хлама в багажнике или высадить кого-то из машины, отдав Boombox 2 сидячее место в салоне. Впрочем, я знаю мало портативных колонок, у которых предусмотрен чехол для переноски. А значит, продукт JBL находится в пределах нормы, чего бы я там не напридумывал в списке пожеланий. Надумаете быстренько забежать в магазин и купить себе такую акустику? На всякий случай повторю то, с чего уже начал этот абзац. Коробка очень большая и тяжелая, это стоит учитывать при покупке. Габариты колонки 48.5 x 20.1 x 25.7 см, так что в упакованном виде она стремится чуть ли не к метровой длине. А вес одной только акустики составляет 5.9 кг, мысленно добавьте к этому картон, кабели и прочее.
За звук в JBL Boombox 2 отвечают четыре динамика: два низкочастотных по 4 дюйма (это большой размер для портативной акустики) и еще два высокочастотных 0,75 дюйма. При этом мощность звучания при работе колонки от сети выше, чем при работе от аккумулятора: 40 Вт когда акустика подключена к розетке, 30 Вт при работе от встроенного аккумулятора. Внутри также установлены 32-битный стерео ЦАП и два двухканальных усилителя класса D. Стереодинамики расположены с «лицевой» стороны, 360-градусного звука не предусмотрено и колонку всегда нужно ставить лицом к слушателю. Если что, это не недостаток, а просто факт, который нужно иметь ввиду. Умей колонка играть во все стороны, получился бы проигрыш по громкости и басам относительно направленного расположения динамиков.
По субъективной оценке звучания, JBL Boombox 2 едва ли подходит для интеллигентных музыкальных жанров. А впрочем, я с трудом могу представить человека, пожелавшего купить именно эту акустику для прослушивания легенд джаза или шедевров классики. Ее стихия — современные направления типа рэпа, альтернативного рока и металла, драмчика, незамысловатой попсы и всяческой электроники. Вся музыка, выигрывающая от как можно более сочных басов, на JBL Boombox 2 звучит ярко, напористо, с характером. В общем, шикарно. При этом колонку нельзя отнести к неудачным басовикам, скатывающимся в гул и бубнеж. Пусть даже акцент здесь явно сделан на низкие частоты, средний диапазон и высокие не остаются без должного внимания и качественной проработки. За это — лайк!
Среди прочего отмечу свежий Bluetooth 5.1 с профилями A2DP 1.3 и AVRCP 1.6. Насчет кодеков информации нет, предположу только SBC. А если беспроводной вариант не подходит, источник звука можно подключить кабелем 3.5 мм. Время автономной работы составляет 24 часа без остановки, но это в лабораторных условиях. На практике колонка все равно способна играть дольше, чем это требуется для вечеринки, да и пару гаджетов еще зарядит. А вот сама от нуля до ста питается от розетки в течение 6 часов. Кстати, блок питания тут почему-то вынесен наружу, хотя его запросто можно было спрятать внутри корпуса — сотня грамм туда-сюда не сыграют уже большой роли при весе почти в шесть кило.
В итоге JBL Boombox 2 — мощнейшая и явно молодежная колонка, способная задать жару в помещениях порядка сотни квадратных метров, на большом дачном участке, во время вечеринки у бассейна, на пикнике и в любых других местах, где ценится выдающаяся громкость и убедительный басс. Брать такую лучше для современной музыки тех жанров, где ценятся низкие частоты. Уж там-то эта акустика покажет себя по полной. А в целом это хорошо собранный, практичный, удобный и качественный продукт, который способен вызывать эмоции. Цена вопроса за такое — около 26 000 рублей, брать можно в harman.club
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Если бы я называл ее, то это было бы так:
“boombox v. 1.001”