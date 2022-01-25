В последние годы рыночные цены на видеокарты в разы выше рекомендуемых производителями цен. Это объясняется их дефицитом, который возник из-за повышенного спроса на эти товары в среде майнеров. Поначалу видеокарты окупались в майнинге за 6-9 месяцев, а теперь они выходят в прибыльность только за 2,5-3 года круглосуточной добычи криптовалюты.

Курс почти всех популярных криптовалют, включая Ethereum и Bitcoin, с начала года сильно просел, и это повлияло на цены на рынке компьютерных комплектующих. Как подсчитал сайт Tom’s Hardware, по сравнению с декабрём 2021 года видеокарты стали дешевле. В зависимости от модели цены снизились на 5-11%. Объём продаж видеокарт тоже упал, только RTX 3090 и RTX 3070 Ti были проданы большим тиражом, чем в декабре.



Эксперты полагают, что видеокарты станут ещё доступнее, если курс криптовалют продолжит снижение. Ценовой запас пока имеется, ведь многие модели продаются в 2-3 раза дороже, чем анонсировалось при их выпуске. Стоимость видеокарт во многом зависит от спроса, а приводящий к дефициту ажиотаж возникает, когда майнеры считают, что им выгодно использовать те или иные модели для заработка. Дефицит вызван ещё и тем, что производители столкнулись с нехваткой компонентов для изготовления графических процессоров, а эта проблема связана с экономическими факторами и влиянием пандемии коронавируса.


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Источник:

Hardware Times Hardware Times

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