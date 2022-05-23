Гигантский катамаран-водомерку спустили на воду. Выглядит пугающе

Калифорнийская компания создала уникальное судно. Прототип модульного катамарана рассматривался еще 16 лет назад.WAM-V, разработанный компанией Marine Advanced Robotics, имеет уникальную конструкцию. Судно оснащено четырьмя стойками, между которых расположен корпус. Разработка имеет самые разные размеры и по своей форме напоминает огромную водомерку, что может не на шутку напугать, если не знать о существовании таковой. Только представьте, как WAM-V медленно проплывает ночью сквозь туман.На деле это очень перспективный водный транспорт. WAM-V имеет два вида управления: ручной и дистанционный. Адаптивная часть с модульными быстроразъемными интерфейсами, позволяет быстро реагировать на смену погодных условий. Кроме того судно имеет возможность регулировки нагрузки и смены с электродвигателя на ДВС. Осуществляется это при помощи операторов.Благодаря складным стойкам, в обычном морском контейнере помещается до четырех пятиметровых катамаранов. На данный момент в продаже доступны размеры 2,4, 4,8 и 6,7 метра. Более крупные размеры также доступны, но только под заказ.