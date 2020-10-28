Производитель мотоциклов Harley-Davidson представил свой первый в своей истории электровелосипед. Для его производства была создана отдельная компания Serial 1 Cycle.
Характеристики электровелосипеда Harley-Davidson пока не раскрываются, известен лишь его дизайн. Судя по презентационным материалам, он выполнен в классическом прогулочном дизайне, у него довольно массивная рама с аккумулятором у каретки и нет амортизаторов (их роль выполняют относительно толстые колёса с неагрессивным протектором). Также есть переключатель скоростей, а тормоза дисковые с гидравликой, причём тросы скрыты внутри рамы. Седло тоже классическое, с пружинами для мягкости.
Внешний вид электровелосипеда отсылает к одной из первых моделей мотоцикла Harley-Davidson, который был выпущен в 1903 году.
Продажи этого электровелосипеда начнутся весной 2021 года. По данным The Verge, Harley-Davidson решил выйти на этот рынок из-за того, что во время пандемии COVID-19 значительно вырос спрос на велосипеды, электровелосипеды и другие виды транспорта, позволяющие перемещаться по городу изолированно от других людей.
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Представил себе брутального бородатого байкера на этом велосипеде)
Умора)
П.с:
“Мне нужна твоя одежда, ботинки и твой велосипед”)))