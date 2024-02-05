Honor Magic 6 Pro запустили в стратосферу. Что с ним произошло

Артем
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Тест космических масштабов приурочили ко внедрению аккумулятора второго поколения Qinghai Lake. Смартфон продержали над Землей несколько часов и вернули обратно.

Для проверки выносливости аккумулятора во внеземных условиях, смартфон с полным зарядом закрепили на подставке с камерой. Подъем на высоту свыше 5000 метров занял 17 минут, а температурный датчик зафиксировал показатели ниже -18°С. Землю. В довесок Honor Magic 6 Pro нагрузили дополнительными задачами, на протяжении всего путешествия смартфон воспроизводил видеофайл. Спустя 3 часа, была дана команда вернуть устройство на землю.

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В итоге емкость заряда снизилась всего на 14%, что очень хороший показатель для постоянной работы на морозе с учетом программной нагрузки. 


Отличает аккумулятор Qinghai Lake второго поколения интеграция с новым чипом повышения энергоэффективности собственной разработки E1. Кроме того, компания Honor внедрила собственную систему управления питанием, позволяющую контролировать напряжение в режиме реального времени на уровне микросхемы.
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Источник:
Sparrowsnews
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