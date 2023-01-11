HP представила метровый монитор с изогнутым дисплеем

Модель HP E45c G5 получила диагональ 44,5 дюйма с частотой обновления 165 Гц и размерами сторон 108,75×30,59 см. Новинка будет полезна как для игр, так и для работы.Благодаря своей длине, дисплей получил нестандартное разрешение — 5120×1440 пикселей и соотношением сторон 32:9. Пиковый показатель яркости составляет 400 нит, чего вполне хватает для работы в домашних условиях. Для любителей поиграть имеется технология AMD Free Sync, делающая картинку более плавной и без искажений. Те, кто планирует работать оценят функцию Eye Ease — она снижает нагрузку на глаза, уменьшая количество синего света без увеличения интенсивности тёплых оттенков.Также HP E45c G5 может похвастаться охватом в 99% цветового пространства sRGB и 8-битной глубиной цвета. Качественное звучание обеспечат стереодинамики мощностью 3 Вт. Из портов имеется DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, Ethernet, USB-A и Type-C с мощностью тока в 65 ватт.