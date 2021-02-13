Компания Huawei выпустила обновления EMUI 11 и Magic UI 4 в общей сложности для 37 моделей смартфонов и планшетов, которые продаются как под её основным брендом, так и торговой маркой Honor. Эти апдейты были анонсированы осенью 2020 года и выходят поэтапно — сначала для флагманов, а затем для устройств попроще и подешевле.
Наиболее приоритетным рынком для Huawei является Китай. Обновления EMUI 11 и Magic UI 4 в этой стране получили обладатели следующих устройств:
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei Nova 7 5G
- Huawei Nova 7 Pro 5G
- Huawei Nova 6
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 5 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 X
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate X
- Huawei Mate Xs
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
- Huawei MatePad 10.8
- Huawei MediaPad M6 10.8
- Huawei MediaPad M6 8.4
- Huawei MediaPad M6
- Honor V30
- Honor V30 Pro
- Honor 30
- Honor 30 Pro
- Honor 30 Pro+
- Honor 20
- Honor 20 Pro
- Honor V20
- Honor Magic 2
Глобальные версии обновлений EMUI 11 и Magic UI 4, к сожалению, доступны для гораздо меньшего числа моделей:
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
- Huawei Mate Xs
- Huawei MediaPad M6
Можно ожидать, что в ближайшие недели и месяцы Huawei увеличит количество моделей, которым доступны обновления EMUI 11 и Magic UI 4. А также подготовит обновления для ещё большего числа смартфонов и планшетов, продающихся за пределами Китая.
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