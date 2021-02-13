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Компания Huawei выпустила обновления EMUI 11 и Magic UI 4 в общей сложности для 37 моделей смартфонов и планшетов, которые продаются как под её основным брендом, так и торговой маркой Honor. Эти апдейты были анонсированы осенью 2020 года и выходят поэтапно — сначала для флагманов, а затем для устройств попроще и подешевле.Наиболее приоритетным рынком для Huawei является Китай. Обновления EMUI 11 и Magic UI 4 в этой стране получили обладатели следующих устройств:Глобальные версии обновлений EMUI 11 и Magic UI 4, к сожалению, доступны для гораздо меньшего числа моделей:Можно ожидать, что в ближайшие недели и месяцы Huawei увеличит количество моделей, которым доступны обновления EMUI 11 и Magic UI 4. А также подготовит обновления для ещё большего числа смартфонов и планшетов, продающихся за пределами Китая.