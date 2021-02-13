Huawei

Компания Huawei выпустила обновления EMUI 11 и Magic UI 4 в общей сложности для 37 моделей смартфонов и планшетов, которые продаются как под её основным брендом, так и торговой маркой Honor. Эти апдейты были анонсированы осенью 2020 года и выходят поэтапно — сначала для флагманов, а затем для устройств попроще и подешевле.

Наиболее приоритетным рынком для Huawei является Китай. Обновления EMUI 11 и Magic UI 4 в этой стране получили обладатели следующих устройств:

  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 Pro+
  • Huawei Mate 30
  • Huawei Mate 30 Pro
  • Huawei Mate 30 5G
  • Huawei Mate 30 Pro 5G
  • Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  • Huawei Nova 7 5G
  • Huawei Nova 7 Pro 5G
  • Huawei Nova 6
  • Huawei Nova 6 5G
  • Huawei Nova 5 Pro
  • Huawei P30
  • Huawei P30 Pro
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  • Huawei Mate 20 X
  • Huawei Mate 20 X 5G
  • Huawei Mate X
  • Huawei Mate Xs
  • Huawei MatePad Pro
  • Huawei MatePad Pro 5G
  • Huawei MatePad 10.8
  • Huawei MediaPad M6 10.8
  • Huawei MediaPad M6 8.4
  • Huawei MediaPad M6
  • Honor V30
  • Honor V30 Pro
  • Honor 30
  • Honor 30 Pro
  • Honor 30 Pro+
  • Honor 20
  • Honor 20 Pro
  • Honor V20
  • Honor Magic 2

Глобальные версии обновлений EMUI 11 и Magic UI 4, к сожалению, доступны для гораздо меньшего числа моделей:

  • Huawei Mate 30
  • Huawei Mate 30 Pro
  • Huawei Mate 30 Pro 5G
  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 Pro+
  • Huawei MatePad Pro
  • Huawei MatePad Pro 5G
  • Huawei Mate Xs
  • Huawei MediaPad M6

Можно ожидать, что в ближайшие недели и месяцы Huawei увеличит количество моделей, которым доступны обновления EMUI 11 и Magic UI 4. А также подготовит обновления для ещё большего числа смартфонов и планшетов, продающихся за пределами Китая.


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Источник:

Huawei Central Huawei Central

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