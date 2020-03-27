





Компания Huawei представила новые возможности фирменного интерфейса EMUI. Технологии на основе искусственного интеллекта, впервые представленные в EMUI 10.1, являются ключевым элементом единой экосистемы взаимосвязанных устройств.В EMUI 10.1 при пролистывании экрана появляется новый эффект: анимация замедляется, прежде чем полностью остановиться. Такая модель ускорения разработана с учетом исследований человеческого восприятия — анимация ведет себя так, как ожидает пользователь.Для появления боковой панели, теперь достаточно провести пальцем в центр от любого края экрана. Приложения в боковой панели можно перемещать по экрану, чтобы запустить режим мультиокна. Изображения, тексты и даже файлы можно переносить из одного приложения в другое. Плавающее окно позволяет выполнять базовые задачи, например, отвечать на сообщения, не открывая приложение в полноэкранном режиме, оставаясь сфокусированными на решении текущих задач.Это унифицированная платформа, которая позволяет видеть все доступные к подключению устройства. Для подключения одного устройства к другому достаточно выбрать соответствующую кнопку меню. Панель, которую можно вызывать из любого края экрана, используется для включения и выключения подключаемых устройств, включения режима «Мультискрин», настройки проекции экрана смартфона и прочего. Центр управления несколькими устройствами может рекомендовать устройства, находящиеся поблизости. Например, когда пользователь слушает музыку с Huawei Music, а рядом находится Huawei Sound X, панель управления предложит переключить вывод звука на умную колонку.Huawei MeeTime — универсальное приложение для видеозвонков с поддержкой разрешения Full HD и алгоритмами автоматической бьютификации и настройки яркости. Алгоритмы также позволяют обеспечивать плавную работу видеосвязи при нестабильном сигнале сети. Пользователи могут демонстрировать экран собеседнику во время видео вызова и делать пометки на экране. Благодаря технологиям Huawei стало возможным осуществлять беспроводное подключение камер сторонних производителей, например, экшн-камеры Drift.Huawei Share поддерживает быструю передачу файлов между двумя устройствами Huawei. В дополнение к смартфонам, планшетам и ноутбукам Huawei, Huawei Share теперь поддерживает и устройства сторонних производителей. Например, европейская компания Cewe внедрила Huawei Share в свои устройства для дистанционной печати фотографий.Новые возможности добавлены в режим «Мультискрин» — теперь пользователи могут подключать больше периферийных устройств к Huawei MateBook, чтобы эффективнее использовать приложения для смартфонов Huawei. Появилась возможность осуществлять аудио- и видеовызовы или отвечать на них через ноутбуки Huawei сразу после установки режима, который запускается за пару кликов. Новая технология позволяет использовать камеру и микрофон ноутбука так, будто они подключены к смартфону. Пользователи также могут использовать приложения для ноутбука, чтобы открывать файлы и гиперссылки на смартфоне.Голосовой помощник Celia будет выпущен одновременно с релизом с EMUI 10.1. Чтобы активировать голосового помощника, нужно зажать кнопку включения на одну секунду или или сказать «Hey Celia». Он будет помогать в решении повседневных задач: интеграция позволяет Celia получать доступ к аппаратному обеспечению и искусственному интеллекту устройства, поэтому голосовой помощник умеет определять объекты, управлять медиавоспроизведением, отправлять сообщения, подсчитывать калории и т. д. В первую очередь Celia будет поддерживать английский, французский и испанский языки и изначально станет доступен в Великобритании, Франции, Испании, Мексике, Чили и Колумбии, а в дальнейшем будет запущен в других странах.Благодаря совместной системе хранения файлов в галерее теперь собраны все медиафайлы смартфонов и планшетов Huawei, работающих на EMUI 10.1, которые подключены к одной Wi-Fi сети и одному Huawei ID. Функция поиска по всем медиафайлам позволяет находить фото или видео, вне зависимости от того, на каком устройстве оно сохранено.Оболочка EMUI 10.1 станет доступна более чем 30 моделям смартфонов Huawei, включая серии Mate 30, Mate X и P30.