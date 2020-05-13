Некоторые адаптеры USB-С и кабели не в состоянии зарядить iPad Pro через клавиатуру Magic Keyboard. Об этом рассказал сайт MacRumors со ссылкой на жалобы пользователей.

iPad Pro

Несколько новых владельцев Magic Keyboard заметили наличие проблемы с зарядкой через клавиатуру, если использовать кабель или адаптер питания от сторонних производителей.

MacRumors ситуацию подтверждает, им удалось воспроизвести проблему. Они не смогли зарядить iPad Pro с помощью PowerPort Atom от Anker и официального кабеля USB-C от Apple. При попытке зарядить планшет через порт Magic Keyboard с помощью этого аксессуара iPad отказывается заряжаться и постоянно издает звук зарядки с промежутком в несколько секунд.

Пользователи форума MacRumors пожаловались на проблемы с аксессуарами Anker и Mophie. Несмотря на это, владельцы Magic Keyboard и других гаджетов сторонних производителей с проблемой не столкнулись. Судя по этому, проблема не затрагивает абсолютно все неоригинальные кабели и адаптеры.

Пока неясно, является ли это проблемой со стороны Apple или со стороны производителей аксессуаров для зарядки. Владельцам Magic Keyboard, которые захотят заряжать свой iPad через порт в клавиатуре пока придется использовать оригинальные аксессуары от Apple, чтобы избежать проблем. Пользователи, столкнувшиеся с проблемой уже сообщили в официальную службу поддержки, а сайт MacRummors направил запрос в Anker, но представители компании пока еще не прокомментировали ситуацию.



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Источник:

Macrumors Macrumors

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