Некоторые адаптеры USB-С и кабели не в состоянии зарядить iPad Pro через клавиатуру Magic Keyboard. Об этом рассказал сайт MacRumors со ссылкой на жалобы пользователей.
Несколько новых владельцев Magic Keyboard заметили наличие проблемы с зарядкой через клавиатуру, если использовать кабель или адаптер питания от сторонних производителей.
MacRumors ситуацию подтверждает, им удалось воспроизвести проблему. Они не смогли зарядить iPad Pro с помощью PowerPort Atom от Anker и официального кабеля USB-C от Apple. При попытке зарядить планшет через порт Magic Keyboard с помощью этого аксессуара iPad отказывается заряжаться и постоянно издает звук зарядки с промежутком в несколько секунд.
Пользователи форума MacRumors пожаловались на проблемы с аксессуарами Anker и Mophie. Несмотря на это, владельцы Magic Keyboard и других гаджетов сторонних производителей с проблемой не столкнулись. Судя по этому, проблема не затрагивает абсолютно все неоригинальные кабели и адаптеры.
Пока неясно, является ли это проблемой со стороны Apple или со стороны производителей аксессуаров для зарядки. Владельцам Magic Keyboard, которые захотят заряжать свой iPad через порт в клавиатуре пока придется использовать оригинальные аксессуары от Apple, чтобы избежать проблем. Пользователи, столкнувшиеся с проблемой уже сообщили в официальную службу поддержки, а сайт MacRummors направил запрос в Anker, но представители компании пока еще не прокомментировали ситуацию.
Несколько новых владельцев Magic Keyboard заметили наличие проблемы с зарядкой через клавиатуру, если использовать кабель или адаптер питания от сторонних производителей.
MacRumors ситуацию подтверждает, им удалось воспроизвести проблему. Они не смогли зарядить iPad Pro с помощью PowerPort Atom от Anker и официального кабеля USB-C от Apple. При попытке зарядить планшет через порт Magic Keyboard с помощью этого аксессуара iPad отказывается заряжаться и постоянно издает звук зарядки с промежутком в несколько секунд.
Пользователи форума MacRumors пожаловались на проблемы с аксессуарами Anker и Mophie. Несмотря на это, владельцы Magic Keyboard и других гаджетов сторонних производителей с проблемой не столкнулись. Судя по этому, проблема не затрагивает абсолютно все неоригинальные кабели и адаптеры.
Пока неясно, является ли это проблемой со стороны Apple или со стороны производителей аксессуаров для зарядки. Владельцам Magic Keyboard, которые захотят заряжать свой iPad через порт в клавиатуре пока придется использовать оригинальные аксессуары от Apple, чтобы избежать проблем. Пользователи, столкнувшиеся с проблемой уже сообщили в официальную службу поддержки, а сайт MacRummors направил запрос в Anker, но представители компании пока еще не прокомментировали ситуацию.
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У меня кабель от нокиа держится уже 11 годков. За это время потерял счёт замененым кабелям от apple.
Где забота об экологии?!
И всем же понятно, что лозунги проборьбу с терроризмом, за экологию, за здоровье против вируса это лишь ширма на глаза людей, что бы оправдать любой беспредел
При продаже айфона, я влажными салфетками несколько раз протёр кабель — можно сказать он был как новый.
Я хз, что делают с кабелями те у кого они рвутся...