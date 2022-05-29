iPhone 14 Pro и Pro Max получат долгожданную функцию
Артем Фунтиков —
Речь идет о режиме постоянно активного дисплея. Always-On Display появится вместе с обновлением iOS 16 и будет доступен на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
Об этом сообщает известный аналитик Марк Гурман. Благодаря этой функции, полезная информация будет отображаться на экране в режиме блокировки. При активации режима, частота кадров снижается благодаря LTPO-дисплею. Изменение параметров развертки поможет сэкономить заряд аккумулятора.
Ожидалось, что Always-On Display появится в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, так как они снабжены дисплеем Pro Motion с частотой обновления 120 Гц, но этого так и не случилось. Если верить словам эксперта, нововведение станет доступно благодаря обновлению iOS 16. Помимо обновленного экрана, iPhone 14 Pro предположительно получит чип A16 Bionic и камеру на 48 Мп.
По традиции, выпуск новой линейки смартфонов от Apple намечен на осень. Однако по некоторым данным, из-за сложившейся ситуации в Шанхае, даты могут быть сдвинуты. Подробнее об этой информации можно почитать здесь.
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