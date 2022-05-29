Apple iPhone

iPhone 14 Pro и Pro Max получат долгожданную функцию

Артем
iPhone-14-Pro-render-1.png

Речь идет о режиме постоянно активного дисплея. Always-On Display появится вместе с обновлением iOS 16 и будет доступен на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Об этом сообщает известный аналитик Марк Гурман. Благодаря этой функции, полезная информация будет отображаться на экране в режиме блокировки. При активации режима, частота кадров снижается благодаря LTPO-дисплею. Изменение параметров развертки поможет сэкономить заряд аккумулятора. 

Ожидалось, что Always-On Display появится в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, так как они снабжены дисплеем Pro Motion с частотой обновления 120 Гц, но этого так и не случилось. Если верить словам эксперта, нововведение станет доступно благодаря обновлению iOS 16. Помимо обновленного экрана, iPhone 14 Pro предположительно получит чип A16 Bionic и камеру на 48 Мп.

По традиции, выпуск новой линейки смартфонов от Apple намечен на осень. Однако по некоторым данным, из-за сложившейся ситуации в Шанхае, даты могут быть сдвинуты. Подробнее об этой информации можно почитать здесь.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRummors
Cсылки по теме:
Какой iPhone купить в России в 2022 году? Сколько это теперь стоит? Анализируем то, что осталось в магазинах
Как очень быстро навести порядок в фотографиях на iPhone? Нашли удобный способ с помощью свайпов
Apple задержит выпуск самой долгожданной новинки в этом году

Рекомендации

Рекомендации

Российские пользователи обвалили рейтинг Google Pay
Эльдар Муртазин: Google готовит большую неприятность для России
Пользуетесь крутым айфоном? Придётся присмотреться к ноунейм-брендам с HarmonyOS
Параллельный импорт создаст огромные проблемы продавцам электроники

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии