iPhone SE 4 не будет похож на XR. Неужели снова будет как iPhone 6?

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Согласно данным аналитика и основателя исследовательской компании Display Supply Chain Consultants Росса Янга, iPhone XR 4-го поколения не будет похож на iPhone XR. Apple еще не определилась с размерами устройства.И речь идет не только о диагонали экрана, но и о типе матрицы. В новом iPhone SE может в итоге применяться как панель IPS, так и AMOLED. Диагональ дисплея составит 5,7 или же 6,1 дюйма. так что речи о сохранении дизайна с экраном на 4,7 дюйма не идет.Во втором случае она будет такой же как и у XR, но смартфон может отличаться от модели 2018 года по дизайну или типу матрицы экрана.Также стало известно, что Apple приняла решение обновлять линейку SE раз в два года. Напомним, компания выпускала предыдущие поколения в 2016, 2020 и 2022 годах. Таким образом, SE следующего поколения выйдет только в 2024 году.