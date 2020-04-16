



15 апреля компания Apple представила новый смартфон — iPhone SE второго поколения с экраном диагональю 4,7 дюйма, сканером отпечатков пальцев Touch ID и флагманским процессором A13 Bionic, как у флагманской линейки iPhone 11.



Сегодня открылась более подробная информация о начинке, установленной в этот смартфон. Известно, что новый iPhone SE получил аккумулятор ёмкостью 1821 мАч, LCD-экран с разрешением 1344×750 пикселей и 3 ГБ оперативной памяти. Всё это выдаёт в iPhone SE смартфон среднего уровня. Зато он, как некоторые современные флагманы, поддерживает гигабитный LTE c LAA (License Assisted Access) и поддержкой технологии MIMO 2×2, Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, NFC с режимом считывания, а также экспресс-карты с резервным питанием.



Также стало известно, что несмотря на наличие флагманского процессора A13 Bionic, в iPhone SE отсутствует чип U1, который использует технологию Ultra Wideband для пространственной ориентации, позволяя смартфону точно определять местонахождение других устройств, оснащённых такими же чипами. Кроме того, новинка лишена сканера лиц Face ID.



В России iPhone SE второго поколения будет стоить от 39 990 рублей, а в США от 399 долларов. Продажи начнутся 24 апреля.







