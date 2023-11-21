Как GoPro, только с поддержкой ИИ: выпущены экшн-камеры Insta360

Компания Insta360 представила две новые модели экшн-камер — Ace и Ace Pro. Они выполнены примерно в том же дизайне, что и GoPro Hero, но обладают поворотным экраном и задействуют возможности искусственного интеллекта.
Камеры отличаются уровнем сенсоров и оптики. В Insta360 Ace установлен 1/2-дюймовый датчик с поддержкой 6K-видео с частотой 30 кадров в секунду, а Insta360 Ace Pro получила матрицу размером 1/1,3 дюйма с более высокой светочувствительностью и поддержкой записи видео с разрешением 8K с частотой 24 кадра в секунду, а также объектив Leica Summarit.
Обе модели способны снимать фотографии 48 Мп и видео 4K с кадровой частотой 120 FPS. Они обладают цветным сенсорным экраном диагональю 2,4 дюйма, который можно поворачивать (например, чтобы видеть себя во время съёмки). Кроме того, специальный чип отвечает за функции искусственного интеллекта: например, шумоподавление, повышение светочувствительности, режим HDR, добавление динамических эффектов и удаление из кадра селфи-палки в режиме реального времени. Также доступна фича под названием AI Highlights Assistant, которая автоматически монтирует небольшие ролики на основе отснятого материала.
Insta360 уже продаёт эти камеры. Insta360 Ace стоит 380 долларов, а Insta360 Ace Pro — 450 долларов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым