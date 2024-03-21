Как выбрать телевизор в 2024 году: на примере Яндекс ТВ Станции Про

Подбираем диагональ

Андрей Холодный, руководитель разработки умных устройств Яндекса:



“Гонка за большой диагональю, конечно, выгодна производителям, но пользоваться этим устройством вам. Поэтому, выбирая диагональ, помните, что вы должны, не поворачивая голову, держать всю картинку перед глазами, иначе будет уставать шея. Именно исходя из этой простой логики Яндекс не выпускает телевизоры более 65 дюймов, так как это наиболее комфортный размер для большинства современных квартир”.



В этом разделе сразу хочется закрыть вопрос по разрешению, 4K — в 2024 году стандарт. Рассматривать к покупке телевизор с Full HD имеет смысл только в том случае, если вы подбираете компактное устройство с диагональю до 32 дюймов на кухню или дачу. А вот ТВ с разрешением 8K брать пока рано, поскольку контента под такие параметры слишком мало, и вы не сможете в ближайшие пару лет раскрыть потенциал своего устройства, а значит переплатите впустую.

Подбираем тип экрана

LED

IPS — жидкие кристаллы размещаются параллельно плоскости экрана и рассеивают свет по сторонам. Такие матрицы обеспечивают хорошие углы обзора и естественную цветопередачу, но картинке не хватает контрастности и глубины черного цвета.

— жидкие кристаллы размещаются параллельно плоскости экрана и рассеивают свет по сторонам. Такие матрицы обеспечивают хорошие углы обзора и естественную цветопередачу, но картинке не хватает контрастности и глубины черного цвета. VA — жидкие кристаллы размещаются перпендикулярно дисплею, а это в свою очередь блокирует свет и позволяет получить наиболее глубокий черный цвет. Из недостатков: углы обзора, при сильном отклонении цветопередача будет заметно искажаться.

QLED

MiniLED

Андрей Холодный, руководитель разработки умных устройств Яндекса:



“Выбор матрицы — вопрос многочисленных дискуссий. Фаната OLED невозможно убедить перейти на другой тип матрицы. Но если верить тестам, OLED экраны со временем теряют яркость.



Что касаетя MiniLED, в 2024 году его еще рано покупать, так как железо и софт, определяющие подсветку, пока сырые. MiniLED — новая технология управления подсветки небольшими светодиодами, которые могут включаться полностью или отдельными группами. Можно считать, что Local Dimming в нашей ТВ Cтанции — это ранняя версия MiniLED-подсветки, решающая сразу несколько задач: с одной стороны мощное “железо”, которое понимает, что воспроизводится на экране и какую зону подсветки нужно приглушить, с другой — софт, который далее рассчитывает плавность действий и спецэффекты (с градиентом и т.д.). Эту инженерную задачу мы доводили до ума довольно долго, но спустя несколько месяцев случилась магия. А в ТВ Станциях Про у нас стоит QLED. Это самая зрелая технология, но при этом она дает существенно более хорошее качество, чем обычная LED-матрица. Лично мой выбор, как инженера, в 2024 году покупать QLED, а в 2025 году — MiniLED”.

OLED

Операционная система

Android TV / Google TV — одна из самых гибких и плавных операционок. По сути, это хорошо знакомая ОС от Google с интерфейсом под большие экраны. На всех устройствах с этой системой имеется магазин приложений Google Play, а также возможность установки софта из сторонних источников, например, с флешки. Таким образом можно настроить полноценный мультимедийный центр под свои предпочтения.

— одна из самых гибких и плавных операционок. По сути, это хорошо знакомая ОС от Google с интерфейсом под большие экраны. На всех устройствах с этой системой имеется магазин приложений Google Play, а также возможность установки софта из сторонних источников, например, с флешки. Таким образом можно настроить полноценный мультимедийный центр под свои предпочтения. WebOS — фирменная операционка LG. У неё лаконичный, но не всегда плавный интерфейс. Самый главный недостаток — закрытость. Приобретая телевизор с этой операционной системой, вы будете ограничены ассортиментом приложений из фирменного каталога.

— фирменная операционка LG. У неё лаконичный, но не всегда плавный интерфейс. Самый главный недостаток — закрытость. Приобретая телевизор с этой операционной системой, вы будете ограничены ассортиментом приложений из фирменного каталога. Tizen — фирменная операционная система Samsung. У неё приятный, но, к сожалению, не самый отзывчивый интерфейс. Недостаток такой же, как у WebOS от LG — операционка закрыта. Из интересных фишек — поддержка SmartThings, а это значит, что вы сможете превратить свой телевизор в хаб для управления устройствами умного дома от Samsung.

— фирменная операционная система Samsung. У неё приятный, но, к сожалению, не самый отзывчивый интерфейс. Недостаток такой же, как у WebOS от LG — операционка закрыта. Из интересных фишек — поддержка SmartThings, а это значит, что вы сможете превратить свой телевизор в хаб для управления устройствами умного дома от Samsung. YaOS — операционная система Яндекса с Алисой, созданная на базе Android TV. Фильмы, телеканалы, музыка, приложения — всё на одном экране. Алиса в YaOS понимает, что вы любите, учитывает историю просмотра и предлагает всё самое интересное на главном экране.

Андрей Холодный, руководитель разработки умных устройств Яндекса:



"В первую очередь в операционной системе стоит смотреть на “тормоза”, то есть насколько быстро работает интерфейс. Определить это просто: зажмите на 15 секунд кнопку вниз на пульте и, если далее все начинает работать медленно, тормозить, то эта ОС не справляется с работой. Нормальную ОС вместе с железом такой эксперимент даже не затронет, она продолжит работать дальше.



Внимательно изучите спецификацию. Если память устройства меньше 2 ГБ, это значит, что телевизор через год, скорее всего, начнет тормозить. И чаще всего это связано с размером приложений, которые с каждым обновлением становятся все тяжелее. Но если вы хотите, чтобы ваш телевизор работал «как новый», лучше смотреть на модели с объемом оперативной памяти не менее 3 ГБ.



Не поленитесь изучить отзывы других покупателей, посмотрите форумы, найдите информацию о том, как часто обновляется ПО телевизора (иногда его зовут прошивкой). Большинство вендоров либо не обновляют, либо делают это только в первый год с момента выпуска модели.



Железо, которое мы заложили в Яндекс ТВ Станции, рассчитано на неограниченное количество обновлений минимум в течение 5 лет".

Технологии цветопередачи

Удобный пульт дистанционного управления

Андрей Холодный, руководитель разработки умных устройств Яндекса:



"Голосовое управление — это наша фишка. В ТВ Станции мы посягнули на святое — на роль пульта в управлении телевизором. Конечно, он есть в коробке, и им можно управлять. Он даже издаст звук, если вы скажете: «Алиса, где пульт». Но со временем, уверены, что пульт станет ненужным аксессуаром.



ТВ Станция сделана так, чтоб управлять ей можно было только голосом, без пульта. Так как это не просто телевизор, а еще и умная колонка, к Алисе можно обратиться из любого угла комнаты и попросить ее включить первую серию сериала, поставить музыку, рассказать о погоде или пробках на дороге. Если для ответа потребуется визуалиазация, Алиса покажет ответ на экране телевизора”.

Набор интерфейсов портов

Андрей Холодный, руководитель разработки умных устройств Яндекса:



"Обычно порты расположены на задней поверхности телевизора, и до них сложно добраться. В наших ТВ Станциях мы вынесли часть портов на грань корпуса, чтобы можно было легко до них дотянуться и подключиться. А еще подписали их, чтоб было легче в них ориентироваться".

Звучание

Андрей Холодный, руководитель разработки умных устройств Яндекса:



"Сделать хороший звук всегда тяжело и с инженерной точки зрения, и точки зрения бизнеса. Как правило, корпусы телевизоров сравнительно небольшие, а значит и места для этого практически нет. Большинство производителей даже не пытаются решить эту задачу из-за отсутствия навыков проектирования звука. А в дорогих телевизорах ситуация еще интереснее — производитель телевизора не заинтересован в хорошем звуке, так как саундбар идет дополнительным аксессуаром за отдельную стоимость.



У нас же ситуация прямо противоположная: звук в ТВ Станциях проектировали наши инженеры, которые делали звук для умных колонок. Это позволило нам применить всю имеющуюся экспертизу для достижения лучших показателей качества в тонком корпусе телевизора.

Что нужно знать, выбирая главный развлекательный гаджет для дома? Если хочется здесь и сейчас урвать диагональ покрупнее, то лучше сделать небольшую паузу и ознакомиться с не менее важными особенностями, которые на длинной дистанции доставят намного больше приятных эмоций в комплексе. Также мы попросили руководителя разработки умных устройств Яндекса прокомментировать основные параметры актуальных моделей ТВ.Размер имеет значение, но к выбору этого параметра нужно подойти практически с математической точностью. Если точнее, то нужно рассчитать оптимальное расстояние от точки просмотра до экрана.Наиболее комфортным расстоянием считается в среднем от 1,2 до 2,5 диагонали. Например, смотреть 65-дюймовый телевизор лучше на дистанции 2—4 метра.Чаще всего для гостиной подбирают ТВ с диагональю от 55 дюймов, в спальню от 40 до 55, а на кухню, как правило, до 40 дюймов. Впрочем, конкретно эта рекомендация носит номинальный характер, поэтому лучше ориентироваться по расстоянию своего помещения и взять размер с небольшим запасом в несколько дюймов.Сейчас все актуальные модели представлены в четырех основных типах экранов: LED, QLED, OLED, miniLED. Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки.Это наиболее распространенный тип экранов. В нём используется технология LCD (ЖК) с подсветкой на светодиодах. Существует две актуальные разновидности:По сути, QLED — это улучшенный LED. Производители для подсветки используют синие светодиоды, а это формирует для пространства RGB недостающие красные и зеленые оттенки. Таким образом изображение становится контрастнее, картинка насыщеннее, а черный цвет становится наиболее выразительным.QLED — наиболее оптимальная технология по соотношению цены и качества для повседневного использования. Такой тип экранов чаще всего можно встретить в устройствах среднего уровня и во флагманском сегменте.Еще одна технология, которая позволяет управлять подсветкой из небольших светодиодов. Включаться они могут полностью или отдельными группами, подсвечивая контрастность изображения.Технология уже давно используется в смартфонах, планшетах и тех же телевизорах.Совершенно другая технология, которая представляет собой матрицу из отдельных органических светодиодов. Каждый из них излучает свет самостоятельно. Благодаря этому OLED-панели могут отключать любые участки. Таким образом создается самый реалистичный черный цвет и контрастная картинка.Основной недостаток OLED-телевизоров — выгорание (следы от отображения статичной картинки, например, логотипов телеканалов). Также стоит отметить высокую стоимость технологии. Телевизоры с OLED-матрицами стоит рассматривать к покупке в ситуациях, когда бюджет на новое устройство не ограничен.При выборе технологии экрана также можно обратить внимание на тип подсветки — это актуально только для LED и QLED. Сейчас самые распространенные — Edge LED и Direct LED. В первом случае светодиоды располагаются по периметру, а матрица освещается через рассеивающую панель. Во втором — светодиоды равномерно располагаются за матрицей, что позволяет снизить уровень засветов.В завершении этого блока стоит упомянуть частоту обновления экрана. Она обозначается в герцах (ГЦ). Чем выше этот показатель, тем плавнее будет картинка. Оптимальное значение для повседневного использования — 60 Гц. Однако, если планируете использовать ТВ для игр с ПК, то стоит обратить внимание на модели с наиболее высокой частотой обновления.Все актуальные модели телевизоров продаются с предустановленной операционной системой, которая обеспечивают устройству Smart-функции в виде доступа к различным сервисам и возможности устанавливать приложения.Поддержка HDR (High Dynamic Range или расширенный динамический диапазон) — еще один важный параметр, на который стоит обратить внимание. Технология позволяет отображать больше деталей в самых темных и светлых областях кадра. Таким образом картинка становится наиболее реалистичной и обеспечивает наиболее глубокое погружение в контент.Поддержка HDR — немаловажный параметр при выборе телевизора для гостиной, на котором планируется много смотреть сериалы, фильмы, а также регулярно играть в видеоигры на консолях.Возникает ощущение, как будто пользователи при выборе нового телевизора обращают внимание на пульт дистанционного управления в последнюю очередь. Иначе чем обуславливается халатное отношение некоторых производителей к дизайну и функциональности ПДУ.Пульт должен удобно лежать в руке — это означает, что все клавиши главных функций должны запоминаться интуитивно буквально с первого взгляда. Также не очень актуально для 2024 года наличие большого количества кнопок — вспоминаем длиннющие ПДУ из 90-х.Некоторые операционные системы позволяют управлять функциональностью с помощью голосовых команд. Для этого в пульте или в самом телевизоре должен быть встроенный микрофон.Для использования Smart-функций понадобится подключить телевизор к сети. Актуальные модели зачастую предлагают сразу два способа: проводной LAN и беспроводной Wi-Fi.Что касается количества портов, непосредственно перед покупкой нового устройства не будет лишним подсчитать, сколько устройств вы планируете подсоединять к своему телевизору. Самый оптимальный выбор прибавить ко всем самым востребованным разъемам по одному для перспективы.Также стоит учесть, как вы планируете устанавливать телевизор — комплектные ножки или настенный подвес. В первом случае вы не будете ограничены к доступу разъемов. Во втором стоит обратить внимание на модели с удобным доступом к портам.Наличие модуля Bluetooth в телевизоре позволит без проводов подключить внешнюю акустику и запускать воспроизведение контента с мобильных устройств.Во всех телевизорах имеются встроенные динамики. В моделях среднего и топового сегмента часто можно встретить качественную акустику, что в свою очередь позволит сэкономить на покупке саундбара. К сожалению, проверить звук телевизора можно только в офлайн-магазинах.