В 2022 году новые модели Mac получат процессор M2, созданный по 4-нм техпроцессу, а в 2023-м — M3, разработанный по 3-нм техпроцессу. Об этом сообщает издание DigiTimes.Журналисты получили информацию в основном о втором. Его массовое производство начнется в конце 2022 года, чтобы постепенно наращивать его к выходу новых моделей Mac в первом квартале 2023-го.Ранее в сети уже появилась информация о характеристиках этого процессора. MacRumors указывает, что в M3 может быть до 40 ядер. Для сравнения, у M1 в максимальной конфигурации их восемь, а у M1 Pro и M1 Max — 10.Об M2 в сети почти нет информации информации. Кроме того, что он будет изготовлен по 4-нм техпроцессу, известно, что первым компьютером на нем будет следующая модель MacBook Air, которая должна выйти в начале следующего года.В сети уже появились слухи о новом MacBook Air. В частности, известно, что он унаследует дизайн MacBook Pro 14 и 16 — получит «челку», а «клиновидная» форма корпуса уступит место обычному равномерному бруску алюминия.