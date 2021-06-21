Samsung представила тизер к онлайн-презентации MWC 2021. Мероприятие пройдет 28 июня, на ней компания расскажет о «постоянно расширяющейся экосистеме устройств Galaxy» и представит «видение будущего умных часов». Вполне вероятно, что на ивенте она покажет новые устройства. 



Они изображены на тизере. Возможно, складной смартфон — это Galaxy Z Fold3 и Z Flip 3. Есть вероятность, что желтое устройство со стилусом — это новый планшет Galaxy Tab S8, утечка информации о котором произошла в прошлом месяце. Возможно, изображенные умные часы — это Galaxy Watch4 или Watch Active4  с 5-нм процессором, операционной системой Google Wear и оболочкой One UI.

Впрочем, нет никаких гарантий, что компания представит новые продукты . Анонсы устройств Galaxy как правило называются «Unpacked», так что есть вероятность, что это будет просто обзор продуктовой стратегии Samsung и знакомство с новыми технологиями, которые появятся в новых девайсах. 

Есть вероятность, что это просто подготовка к предстоящей презентации Unpacked. По слухам, складные смартфоны компании и умные часы появятся в продаже в августе.


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