Киберпанк рядом: созданы лицевые импланты, питающие линзы дополненной реальности

Крохотное устройство крепится на кожу человека и подает питание на линзу или глазной имплант при помощи беспроводных технологий.
Пока крупные компании подступаются к виртуальному миру при помощи очков и шлемов, более амбициозные инженеры намерены дополнить реальность способом куда деликатнее. AR-линзы, такие как Mojo Vision, нацелены не только на размещение интерфейсов поверх зрения пользователя, но и помогут лучше видеть людям с ослабленным зрением. Однако в данный момент вопрос питания такого гаджета — одна из основных проблем, с которой сталкиваются разработчики. Компания Blink Energy, предложила беспроводное решение, взамен встроенному в линзу аккумулятору.
Окулярный модуль Blink IT крепится на верхнем веке пользователя и передает питание «по воздуху». В теории такой ход позволит создателям линз делать устройства тоньше, а значит комфортнее, поскольку аккумулятор будет выведен наружу. Со стороны это смотрится не слишком удобно, но технический директор компании проверил разработку на себе и заявляет, что не ощущает значительных неудобств.
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Пока устройство не поступило в массовую продажу и возможно будет доводиться до ума. Однако Blink Energy продолжают искать партнеров для совместного сотрудничества в области офтальмологии.