Redmi K40

Компания Xiaomi открыла в Китае предзаказ на ещё не выпущенный и даже не анонсированный новый флагманский смартфон бренда Redmi. Модель Redmi K40 выставлена в интернет-магазине Xiaomi Mall и в маркетплейсе JD.com.

Пользователи пока не знают, как будет выглядеть этот смартфон и какими техническими характеристиками он обладает. Цены тоже не оглашены, предлагается лишь зарезервировать новинку, чтобы получить её в числе первых. На странице предзаказа показан лишь фрагмент дизайна, на котором видно камеру и обозначен обратный отсчёт до презентации новинки. Ожидается, что помимо Redmi K40 компания Xiaomi представит улучшенную версию этой модели с приставкой Pro.

Redmi K40

Полноценный анонс Redmi K40 и Redmi K40 Pro состоится 25 февраля. По слухам, у этих смартфонов будут OLED-экраны производства Samsung с рекордно маленьким вырезом для фронтальной камеры, тройная основная камера, модуль Wi-Fi 6 и топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888. На международном рынке за пределами Китая эти модели, скорее всего, будут продаваться под брендом Poco.


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