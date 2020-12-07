Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077, судя по всему, получил предварительный патч на 43 ГБ для Xbox и вполне возможно, что в день запуска выйдет еще один. YouTube-блогер DreamcastGuy, получивший версию игру для консоли Microsoft из-за ошибки в ритейле, опубликовал в своем твиттере изображение с демонстрацией скачивания апдейта на 43,5 ГБ.

В комментариях сотрудник CD Projekt Red сообщил, что игроков ожидает еще один патч в день выхода игры — 10 декабря. Таким образом получается, что сейчас для Cyberpunk 2077 вышел патч так называемого нулевого дня, а в день релиза выйдет еще и «патч первого дня».

Сейчас игра от польской студии CD Projekt Red на ПК весит около 70 ГБ и пока неясно, является ли это размер необновленной версии. Предварительная загрузка Cyberpunk 2077 уже доступна в магазине GOG, а на других платформах можно будет скачать игру, начиная с завтрашнего дня. Напомним, релиз намечен на 10 декабря, поэтому лучше заранее освободить место на своем устройстве, будь то ПК или консоль.


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Источник:

IGN IGN

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