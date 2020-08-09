Prepear — сервис, позволяющий планировать и создавать программы питания и списки покупок. На эту компанию подала в суд Apple.
Причиной иска стала груша на логотипе стартапа. По словам создателей Prepear, купертиновцы выступают против регистрации товарного знака их компании и требуют изменить логотип.
Создатели Prepear запустили петицию на сайте Change.org, в которой утверждается: «Прежде чем нас атаковать, Apple выступила против регистрации десятков других товарных знаков. Они были поданы небольшими предприятиями с логотипами фруктов. Большинство владельцев отказались от марок или внесли изменения, поскольку не могут позволить себе судебные издержки на споры с Apple».
В компании Prepear трудятся всего пять сотрудников и расходы на адвокатов уже обошлись им в тысячи долларов, а одного сотрудника пришлось сократить. «Юридическая атака со стороны одной из крупнейших в мире компаний пугает, даже если мы не сделали ничего плохого. Теперь мы понимаем, почему большинство компаний просто уступают и меняют свои логотипы», — отмечают представители стартапа в своей петиции.
Prepear намерена противостоять агрессивным судебным искам Apple против малого бизнеса и будет защищать право на сохранение своего логотипа. На момент публикации заметки петиция компании собрала 13 450 подписей. А что думаете по этому поводу вы, похож логотип Prepear на значок Apple?
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Причиной иска стала груша на логотипе стартапа. По словам создателей Prepear, купертиновцы выступают против регистрации товарного знака их компании и требуют изменить логотип.
Создатели Prepear запустили петицию на сайте Change.org, в которой утверждается: «Прежде чем нас атаковать, Apple выступила против регистрации десятков других товарных знаков. Они были поданы небольшими предприятиями с логотипами фруктов. Большинство владельцев отказались от марок или внесли изменения, поскольку не могут позволить себе судебные издержки на споры с Apple».
В компании Prepear трудятся всего пять сотрудников и расходы на адвокатов уже обошлись им в тысячи долларов, а одного сотрудника пришлось сократить. «Юридическая атака со стороны одной из крупнейших в мире компаний пугает, даже если мы не сделали ничего плохого. Теперь мы понимаем, почему большинство компаний просто уступают и меняют свои логотипы», — отмечают представители стартапа в своей петиции.
Prepear намерена противостоять агрессивным судебным искам Apple против малого бизнеса и будет защищать право на сохранение своего логотипа. На момент публикации заметки петиция компании собрала 13 450 подписей. А что думаете по этому поводу вы, похож логотип Prepear на значок Apple?
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
А китайская груша это плагиат?