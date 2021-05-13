Китайская компания LeEco объявила о возвращении на рынок электроники. 18 мая она проведёт онлайн-презентацию новинок и покажет несколько устройств на виртуальном мероприятии LeTV Smart Ecological Conference.
LeEco выпускала смартфоны, телевизоры и другие товары, они поставлялись в том числе в Россию. В 2016 году у неё начались финансовые проблемы, и ей пришлось отойти от дел. Единственный магазин LeEco в России был закрыт в августе 2017 года, проработав меньше года. Формально LeEco не закрывалась, но новых продуктов, о которых было бы известно широкой публике, у компании все эти годы не было, поэтому многие о ней уже подзабыли.
LeEco разместила на своей странице в соцсети Weibo тизерное объявление о предстоящей презентации. Пользователи узнали в залитом текстом силуэте основателя и экс-главу LeEco Цзя Юэтина, который покинул компанию в 2017 году. Верхней части постера написано «Я вернулся!», из чего можно сделать вывод, что он снова возглавляет LeEco.
Крупными буквами в постере указано, что LeEco представит новые модели телевизоров с умными возможностями. В тексте также указаны другие продукты (смартфоны, смарт-часы, геймпады, наушники), но вряд ли стоит ожидать, что они будут показаны на предстоящем мероприятии.
По всей видимости, LeEco запланировала глобальное и триумфальное возвращение на рынок. Только ей нужно сопоставить амбиции со своими силами, иначе получится как в прошлый раз.
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