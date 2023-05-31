LG представила необычный портативный монитор с огромным сенсорным экраном и специальным чемоданом. Он просто создан для пикников

Фархад
LG

Южнокорейский производитель электроники LG выпустил новый сенсорный беспроводной монитор LG StanbyME Go.

Гаджет может похвастаться 27-дюймовым сенсорным LCD-экраном со специальной ножкой, которая позволяет наклонять и поворачивать его на 90 градусов, а также регулировать по высоте. Кроме того, монитор можно использовать в «настольном» режиме — для него доступны специально разработанные игры и тематические скины.

LG

Беспроводной монитор LG StanbyME Go оснащён динамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Управлять можно как с комплектного пульта ДУ, так и с помощью голоса. Работает девайс на операционной системе webOS с поддержкой протоколов AirPlay и Miracast.

LG

LG StanbyME Go поставляется с чемоданом, который можно использовать в качестве подставки. Встроенного аккумулятора хватает на 3 часа активной работы. К сожалению, производитель не раскрывает других спецификаций девайса.

LG

Новинка поступит в продажу в Южной Корее с 7 июня по цене $888. Вероятно, позже LG выпустит этот монитор и на других рынках.
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Источник:
FoneArena
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