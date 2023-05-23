Представлены Samsung Smart Monitor M8 2023 года. Это одни из лучших мониторов для Mac

Фархад
Smart-Monitor-M8

Компания Samsung официально анонсировала обновление популярного монитора Smart Monitor M8. Модель 2023 года будет доступна в двух диагоналях — 32 и 27 дюймов, при этом сохранит супертонкий дизайн, подключение по USB-C, поддержку AirPlay и встроенную веб-камеру.

Из ключевых нововведений — поддержка расширенного динамического диапазона HDR 10+, портретная ориентация и другие улучшения. Обе версии предлагают LCD-экраны с разрешением 4K (3840x2160 пикселей), стандартным соотношением сторон 16:9, частотой обновления 60 Гц, яркостью 400 нит и зарядкой ноутбуков по кабелю USB-C с пропускной мощностью 65 Вт.

Smart-Monitor-M8

Кроме того, мониторы могут выступать в качестве смарт-телевизоров с поддержкой Apple AirPlay или даже компьютеров на базе DeX.

Модельный ряд 2023 года будет доступен в четырёх расцветках: белой, розовой, синей и зеленой. Samsung Smart Monitor M8 поступят в продажу в июне по цене $650 и $700 за 27 и 32 дюйма соответственно.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

lonelysoul
+370
lonelysoul
Какие же они лучшие с 400 нит и 60Гц?
Может, лучшие в своем ценовом диапазоне?
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