Mac mini полностью уделал Mac Pro, который в разы громаднее, тяжелее и дороже

На YouTube-канале Max Tech вышло сравнение производительности двух компьютеров Apple — Mac Pro образца 2019 года и Mac mini, который появился в продаже в 2023 году. Первый гораздо массивнее и стоит в несколько раз дороже, но во многих задачах он уступает миниатюрной модели.
В сравнении участвовал Mac Pro с 12-ядерным процессором Intel Xeon с тактовой частотой до 4,4 ГГц, 32-гигабайтной видеокартой AMD Vega II, оперативной памятью DDR4 объёмом 192 ГБ и SSD-накопителем на 1 ТБ. У Mac mini с виду более скромные характеристики: 12-ядерный процессор Apple M2 Pro с тактовой частотой 3,5 ГГц и встроенной 19-гигабайтной графикой, 32 ГБ оперативной памяти и терабайтный SSD. Mac Pro в указанной конфигурации продаётся за 15 тысяч долларов, а Mac mini стоит 2,3 тысячи.
Mac mini был на 47% быстрее при создании HDR-изображения в Adobe Photoshop и скомпилировал проект в Xcode за 70 секунд, тогда как у Mac Pro на это ушло 125 секунд. Экспорт 5-минутного видео из 4K ProRes RAW в обычный ProRes занял у Mac mini всего 48 секунд, тогда как Mac Pro потратил на эту задачу 2 минуты 45 секунд. Подключение карты Apple Afterburner позволило сократить время обработки файла на Mac Pro до 1 минуты 15 секунд, но одна эта карта стоит почти столько же, сколько весь Mac mini — 2 тысяч долларов.
Подобные сравнения проводились и ранее, но в основном на уровне синтетических тестов (и там тоже Mac mini выходил победителем). На канале Max Tech решили провести сравнительное тестирование в реальных задачах, которые приближены к повседневной работе многих пользователей этих устройств. Mac Pro побеждал только там, где в основном задействована видеокарта, да и то отрыв был небольшим и не особо убедительным.