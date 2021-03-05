









Бренд Marshall представил новую модель наушников — Mode II. Это его первые наушники, выполненные в популярном форм-факторе True Wireless (то есть, полностью беспроводные).В Marshall Mode II используются 6-миллиметровые драйверы с диапазоном воспроизводимых частот от 20 до 20 000 Гц и модуль Bluetooth 5.1, поддерживается пассивное шумоподавление и предусмотрен прозрачный режим, при котором хорошо слышно окружающие звуки и можно разговаривать с людьми, не вынимая наушники. В комплекте четыре пары амбушюров разных размеров (S, M, L и XL).Корпус наушников выполнен из текстурированного чёрного пластика с белой буквой М, а кейс для переноски стилизован под оформление искусственной кожей с характерным рельефом. Производитель обещает громкий звук и возможность настройки эквалайзера с помощью мобильного приложения. В этом приложении также можно следить за уровнем заряда наушников. В наушники встроены микрофоны для разговора по телефону или с голосовым помощником, корпусы распознают нажатия для управления музыкой, ответа на звонки и сброса разговора, включения режима прозрачности и запуска ассистента.Время автономной работы Marshall Mode II составляет 5 часов, а при использовании зарядки в кейсе оно увеличивается ещё на 20 часов. Кейс заряжается через порт USB Type-C и поддерживает беспроводную зарядку. Время полной зарядки наушников — 2 часа.В США наушники Marshall Mode II будут продаваться с 18 марта по цене 179 долларов (около 13 300 рублей). В дальнейшем они появятся в других странах мира, включая Россию.