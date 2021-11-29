Расход энергии на майнинг криптовалюты спровоцировал энергетический кризис в Казахстане. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на данные оператора электросетей страны KEGOC.Оператор сообщил, что начнет регулировать потребление электроэнергии 50 зарегистрированными майнерами. Причина тому — активация аварийного режима на трех электростанциях в октябре этого года. Добвтчики криптовалюты также отключатся первыми в случае сбоев в сети.По оценкам министерства энергетики Казахстана, в 2021 году спрос на электроэнергию вырос на 8%, это значение в разы выше среднего (1-2%). С октября электричество отключали в шести регионах страны.Отключения электроэнергии связывают с ростом числа незарегистрированных майнеров, незаконно генерирующих валюту из своих домов или даже на фабриках. Отчасти в этом может быть виновата война Китая против криптовалюты. Спрос на энергию начал расти. Электричество в Казахстане относительно недорогое, что делает страну привлекательной для добытчиков криптовалюты.