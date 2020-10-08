По данным аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, компания Huawei рассматривает возможность продажи части своего бизнеса. Она хочет избавиться от бренда Honor, под которым сейчас выпускаются смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, наушники и другие гаджеты.
Минг-Чи Куо утверждает, что продажа бренда Honor положительно скажется на Huawei, Honor, экономике Китая, поставщиках электронных компонентов и пользователях устройств. Эта сделка позволит выделить Honor в отдельный бизнес, к которому у властей США не будет претензий.
После продажи Honor ассортимент бренда может значительно расшириться. Новый владелец будет выпускать в том числе флагманские устройства, которые смогут конкурировать напрямую с продукцией Huawei. При этом Huawei больше не будет иметь никакого отношения к Honor.
С весны 2019 года Huawei находится в США под санкциями из-за обвинений в шпионаже за пользователями в пользу китайского правительства. Huawei запрещено сотрудничать с американскими компаниями и организациями в других странах, использующими компоненты и технологии из США. В результате этого запрета Huawei, например, не может лицензировать Android с сервисами Google. Компании приходится устанавливать на смартфоны Android с собственными сервисами, а в конце этого года на смартфонах Huawei и Honor появится собственная операционная система Huawei — HarmonyOS.
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