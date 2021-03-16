Жительницу Москвы обманули — она приобрела ноутбук, который якобы можно использовать для майнинга Bitcoin, отдав за него 6,7 миллиона рублей, но так и не получила его. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
История развивалась следующим образом. Летом 2020 года к управляющей аптекой на севере Москвы по имени Роза пришёл Сергей. Он сообщил, что «является решалой со связями среди больших чиновников и силовиков», узнал, что его новая знакомая ищет, куда вложить свободные средства, и предложил ей приобрести у города нежилые помещения на 40% дешевле рынка. Она не заинтересовалась этим предложением, зато клюнула на другое — возможность приобрести ноутбук со специальной программой для майнинга Bitcoin. Сергей заявил, что это уникальное устройство, аналогов которого не существует в мире, поэтому очень дорогое. Они сторговались на 6,7 миллиона рублей.
Женщина так и не получила заветный ноутбук, поскольку после получения денег Сергей перестал выходить на связь и отвечать на звонки. Обманутая москвичка написала заявление в полицию. Теперь этой историей занимаются следователи МВД, которые могут возбудить на продавца уголовное дело о мошенничестве.
Даже если бы Сергей отдал самый навороченный ноутбук, майнить Bitcoin на нём не получилось бы, поскольку сейчас сложность добычи этой криптовалюты возросла. Майнинг Bitcoin на ноутбуках был актуален больше 10 лет назад.
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